В результате схода лавины в Чехии погиб горнолыжник

В чешских горах Крконоше в результате схода лавины погиб горнолыжник, еще один человек получил сотрясение мозга. В горах работают спасатели.

Фото: David Taneček

В Крконоше сейчас действует второй уровень лавинной опасности из пяти по международной шкале. На вершинах гор лежит от 80 до 130 см снега.

«Наши операторы получили информацию о лавине от пострадавшего лыжника», — сказал пресс-секретарь службы спасателей Краловеградецкого края Иво Новак. По его словам, на место сразу же вылетел спасательный вертолет, благодаря чему лыжника удалось спасти. Пострадавший сообщил, что в этом же месте на лыжах катался и его друг. Спасатели вернулись на место и обнаружили под лавиной второго горнолыжника без признаков жизни.

По словам спасателей, выживший мужчина получил сотрясение мозга. Его перевезли в либерецкий травмпункт.

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Источник: ceskatelevize.cz