В Оломоуце мужчина застрелил на улице сына своей девушки

Трагически закончился конфликт между двумя мужчинами в поселке Лошов (Оломоуцкий край). Как сообщил в понедельник пресс-секретарь полиции Либор Гейтман, 45-летний мужчина застрелил 24-летнего сына своей девушки после ссоры. Инцидент произошел поздно вечером 11 февраля.

«По предварительной информации, 45-летний мужчина после употребления алкогольных напитков поссорился с 24-летним сыном своей девушки. Ссора, которая произошла на улице, переросла в драку, после чего старший мужчина выстрелил в молодого человека. Несмотря на оказанную спасателями медицинскую помощь, молодой человек скончался от полученных травм», — сказал Гейтман.

Полицейские задержали 45-летнего мужчину на месте преступления. По данным полиции, задержанный имел лицензию на огнестрельное оружие и стрелял из пистолета. Мужчине будет предъявлено обвинение в убийстве, суд удовлетворил ходатайство о заключении его под стражу. Преступнику грозит до 18 лет лишения свободы.

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Источник: novinky.cz