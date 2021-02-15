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Министерство образования готовит IT-революцию в школах Чехии

Министерство образования готовит IT-революцию в школах Чехии

420on.cz 774 0
Министерство образования решило, что информатику в чешских школах будут преподавать по-новому. Теперь недостаточно уметь пользоваться Word и Excel, ученикам придется научиться работать с данными, осваивать сложные алгоритмы и программировать. Школьники будут заниматься информатикой в три раза дольше, чем раньше.
Фото: Shutterstock
Министерство образования готовит IT-революцию в школах Чехии

Эти изменения зафиксированы в методике, которую Министерство образования модернизировало, чтобы школьная программа соответствовала «динамике и потребностям XXI века».

«Текущая рамочная образовательная программа датируется 2004 годом. Тогда были запущены Facebook, YouTube, Gmail, а чешская Wikipedia превысила лимит в три тысячи статей. Мы просматривали контент в шестой версии Internet Explorer, каждая страница открывалась в отдельном окне. Дети не пользовались смартфонами, не знали о 3D-печати, биткоинах или искусственном интеллекте. Сейчас влияние цифрового мира на нашу жизнь и функционирование общества значительно возросло, и школы должны отреагировать на это», — объясняет Дэниел Лесснер, председатель Ассоциации школьных преподавателей информатики. 

Ранее информатика, особенно в чешских школах, практически не преподавалась. «То, что обычно называлось информатикой, на самом деле было чем-то вроде компьютерных курсов для учеников», — объясняет Михал Черны, президент Ассоциации директоров начальных школ.

По мнению представителей Минобразования, занятия по информатике должны быть основаны на знаниях и навыках, которые учащиеся смогут использовать в своей дальнейшей работе. Необходимо научить их эффективно определять проблемы, которые они хотят решить; получать и обрабатывать необходимую информацию; находить различные решения и сравнивать их друг с другом. По словам Лесснера, в идеале ученики должны научиться распознавать, какие процессы можно полностью автоматизировать, и затем реализовывать эту возможность. 

По словам Михала Черны, в конце девятого класса ученик должен понимать принцип работы компьютера и других устройств, осознавать важность информации и данных в современном обществе и решать проблемы, используя алгоритмы, а также уметь создать простую компьютерную программу. 

По оценкам экспертов к 2030 году 60% всех профессий будет автоматизировано, а по всему миру возникнет от 30 до 50 миллионов рабочих мест в сфере технологий. О том, где в Чехии можно получить профессию будущего, читайте здесь

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Источник: ceskatelevize.cz

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школы Чехия Министерство образования технологии дети
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