В Праге открыли еще один хостел для бездомных

«Общежитие на 78 коек будет обслуживать самых уязвимых людей, которые, по мнению социальных работников, находятся в опасности и могут погибнуть от холода. Хостел, расположенный в районе Голешовице, будет работать как временное общежитие, бездомные смогут оставаться здесь весь день и будут обеспечены питанием», — поясняет Милена Йонова, советник мэра Праги по социальной политике и здравоохранению. Мэрия рассчитывает, что данный хостел будет работать в течение 2-3 недель и будет заполнится в ближайшее время.
«Считаю, что абсолютно необходимо расширить предложение гуманитарной помощи. Прага не должна позволять людям умирать от холода на улицах», — подчеркнула Милена Йонова.
Социальные работники в действующих хостелах продолжают регулярно тестировать бездомных на covid-19.
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Источник: praha.eu