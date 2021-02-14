В Праге открыли еще один хостел для бездомных

Сейчас все дневные и ночные центры для бездомных в Праге заполнены. На улицах по-прежнему остается много людей, для которых морозы представляют угрозу для жизни. Поэтому 12 февраля администрация Праги совместно с пражским Центром социальных услуг открыла еще один хостел для людей без определенного места жительства.

Фото: Jakub Plíhal

«Общежитие на 78 коек будет обслуживать самых уязвимых людей, которые, по мнению социальных работников, находятся в опасности и могут погибнуть от холода. Хостел, расположенный в районе Голешовице, будет работать как временное общежитие, бездомные смогут оставаться здесь весь день и будут обеспечены питанием», — поясняет Милена Йонова, советник мэра Праги по социальной политике и здравоохранению. Мэрия рассчитывает, что данный хостел будет работать в течение 2-3 недель и будет заполнится в ближайшее время.

«Считаю, что абсолютно необходимо расширить предложение гуманитарной помощи. Прага не должна позволять людям умирать от холода на улицах», — подчеркнула Милена Йонова.

Социальные работники в действующих хостелах продолжают регулярно тестировать бездомных на covid-19.

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Источник: praha.eu