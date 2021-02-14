Что изменится после отмены ЧП в Чехии: в сети появилась таблица от Минздрава

На этой неделе главы регионов Чешской Республики получили от министра здравоохранения Яна Блатны таблицу, которая описывает, какие ограничительные меры перестанут действовать, а какие останутся в силе.

Мэр города Лоуни Павел Янда поделился таблицей в фейсбуке и предложил пользователям распространить информацию. Пресс-секретарь Устецкого края Мартин Волф сообщил, что представители муниципалитетов получили эту таблицу для ознакомления во время онлайн-заседания, чтобы иметь представление о переменах, которые придут вслед за отменой чрезвычайного положения.

«Мэр Лоуни сделал ее общедоступной в социально сети», — добавил Волф.

Эту таблицу Ян Блатны представил губернаторам в четверг. В ней сказано, что ограничения для школ и ресторанов не изменятся, также не будет отменено ношение масок. Зато магазины, рынки и горнолыжные курорты откроются. В таблице есть некоторые странности, например, на одной стороне написано, что правила для свадеб и похорон не изменятся. Здесь же, в другой части таблицы сказано, что ограничения все-таки отменят.

Напоминаем, что в четверг палата депутатов Чешской Республики не поддержала продление чрезвычайного положения. Правительство предполагает, что можно объявить новое ЧП, если об этом попросят главы регионов.

Устецкий регион, которым руководит Ян Шиллер, был одним из тех регионов, которые заранее высказались за объявление ЧП. С таблицей от Министерства здравоохранения познакомились все губернаторы регионов. «Но мэрам городов и муниципалитетов мы ее не рассылали», — сообщил пресс-секретарь администрации Градце-Кралове Ден Лехманн.

Источник: novinky.cz