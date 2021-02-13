Как проходят проверки на дорогах в закрытых регионах Чехии

Полицейские контролируют дороги Карловарского края в 44 пунктах. Проверки проводятся случайным образом, полицейские останавливают машину меньше чем на минуту, чтобы узнать причину поездки. Если водитель доказывает, что он едет в регион по уважительной причине, например, с помощью подтверждения от работодателя, полицейские пропускают его.

За сутки полицейские отказали во въезде и выезде из закрытых районов Хеб и Соколов 503 машинам. В Трутновском районе не так много водителей, которые пытаются нарушить правила.

«Мы постоянно разворачиваем водителей, которые не попадают под исключения, но таких немного. Они должны доказать, что действительно подходят под них. Это оценивает полицейский. Всего этих исключений одиннадцать. На дорогах все спокойно. В Трутновском районе температура сейчас значительно ниже нуля, поэтому полиции приходится нелегко», — заявила представитель региональной полиции Магдалена Влчкова. Она также добавила, что у полиции пока нет статистики по количеству водителей, которым было отказано во въезде или выезде.

Краловеградецкому краю помогают сотрудники полиции из других регионов, всего 160 человек со всей страны.

«Мы не зафиксировали никаких инцидентов. Если люди хотят въехать, но не попадают под исключения, их просто не пускают», — сказал сегодня Ондржей Моравчик, пресс-секретарь президиума полиции.

Правила, которые ограничивают передвижение по республике, действуют до воскресенья. В этот день официально закончится чрезвычайное положение. Правительство и регионы обсуждают дальнейшие планы, но пока неясно, какие коронавирусные ограничения будут действовать в Чехии дальше.

В Трутновском районе по очереди работают 280 сотрудников полиции, их смены длятся по 12 часов. Всего есть 36 контрольно-пропускных пунктов.

Запрет на въезд и выезд действует также в районах Хеб и Соколов Карловарского края. В этих районах коронавирус распространяется быстрее всего по стране. Людям не разрешается покидать район или въезжать в него. Исключения — поездки на работу или учебу. Также здесь обязательно ношение респиратора FFP2 или медицинской маски.

В Трутновском районе за последние семь дней выявили более 1200 новых случаев заражения на 100 000 жителей. Это самый высокий показатель по регионам. В Хебском и Соколовском районах — почти 1100 инфицированных.

Источник: idnes