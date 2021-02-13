Эпидемиологи разработали новые правила карантина в Чехии

Согласно новым правилам, которые планирует ввести санитарно-эпидемиологическая станция, карантин будут проходить люди, которые были в контакте с инфицированным и при этом использовали шарф или тканевую маску для защиты дыхательных путей.

Если человек был в одноразовой медицинской маске или респираторе, он не должен будет проходить карантин после контакта с зараженным, даже если дистанция между ними была менее двух метров.

Новая методика для региональных санитарно-эпидемиологических станций была подготовлена по приказу главного санитарного врача Чехии Ярмилы Ражове.

«Из методики исключено правило, согласно которому в карантин отправляются люди, контактировавшие с инфицированным более 15-ти минут. Это сделано потому, что новые мутации коронавируса, особенно британская, более заразны, для инфицирования требуется меньше времени», — пояснила Ражова.

До сих пор правила карантина применялись к тем, кто находился в опасном контакте более 15 минут, не соблюдал рекомендуемую дистанцию, а также не использовал медицинскую маску или респиратор.

Теперь эпидемиологи будут рассматривать все случаи индивидуально.

«Изменение заключается в том, что людей с подозрением на мутацию коронавируса направляют на карантин преимущественно эпидемиологи, а не сотрудники колл-центра», — подчеркнула Ражова.

Если гигиенисты подозревают, что у инфицированного человека есть британская, бразильская или южноафриканская мутация вируса, любому, кто вступил в контакт с таким человеком, грозит карантин (включая тех, у кого была медицинская маски или респиратор). По словам начальника пражской гигиенической станции Зденки Ягровой, карантин распространяется и на вакцинированных людей. Однако оценка конкретных случаев зависит от гигиенистов.

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Источник: ceskatelevize.cz