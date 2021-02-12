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Ограничительные меры будут действовать и после окончания чрезвычайного положения в Чехии

Ограничительные меры будут действовать и после окончания чрезвычайного положения в Чехии

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Министерство здравоохранения оставит большинство ограничений даже после окончания чрезвычайного положения в Чехии. Об этом заявил мэр Праги Зденек Гршиб после пятничной встречи губернаторов с правительством.
Ограничительные меры будут действовать и после окончания чрезвычайного положения в Чехии

В пятницу, 12 февраля, пражский кризисный штаб настоял на том, чтобы мэр объявил состояние опасности в столице. Решение пока не было принято. Руководство Праги будет обсуждать этот вопрос со Среднечешским краем. 

Сегодня днем прошло заседание Ассоциации регионов Чешской Республики с правительством. После встречи стало ясно, что ограничения не будут сняты сразу после окончания действия чрезвычайного положения в понедельник. Министерство здравоохранения планирует сохранить большинство мер.

«Коронавирус не исчезнет в ночь с воскресенья на понедельник», — высказался мэр Праги. 

С понедельника поменяется только лицо кризисного менеджера. «Оказалось, что в условиях нынешнего чрезвычайного положения под руководством премьер-министра (Андрея Бабиша) наша страна заняла печальное третье место среди худших в ЕС», — сказал Гржиб.

Гржиб считает, что стоит пересмотреть меры, которые оказались неэффективными. Важно также восстановить доверие граждан. 

«Меры должны быть больше ориентированы на личную ответственность и не должны никого запугивать. Лично я верю в дисциплину жителей Праги, которые в прошлом показали, что они могут быть ответственными и внимательными к своему окружению. Я не сомневаюсь, что они будут продолжать это делать», — добавил Гржиб.

В пятницу Пражский кризисный штаб также поручил координатору по вакцинации в Праге Мартину Ежеку провести переговоры о закупке наборов для антигенного тестирования в школах. Советник Вит Шимрал (Пираты) будет координировать испытания. Город также решил построить центр вакцинации с пропускной способностью до 1000 человек в день в Конгресс-центре Праги.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус пандемия Чехия ограничение
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