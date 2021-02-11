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Метеорологи предупредили о возвращении морозов в Чехию

Метеорологи предупредили о возвращении морозов в Чехию

420on.cz 2256 0
Морозы в Чехии продолжатся до конца следующей недели. В ближайшие дни температура воздуха ночью будет составлять от -10 до -18 градусов Цельсия. Днем будет около 10 градусов ниже нуля, возможен снег.
Метеорологи предупредили о возвращении морозов в Чехию

«В ближайшие дни заморозки усилятся, в ночь на пятницу будет от -10 до -15 ° C, в некоторых районах -18 ° C. Еще холоднее будет ночь на понедельник с температурами воздуха от -12 до -17 ° C, местами около - 21 ° C. Морозы ослабнут во второй половине следующей недели», — сказал метеоролог ČHMÚ Штефан Ханджак.

В пятницу метеорологи ожидают переменную облачность и снегопад. Самые высокие температуры днем составят от -8 до -4 ° C.

В субботу будет пасмурно, местами возможен снег, особенно на северо-востоке республики. Днем сохранится примерно такая же погода, как и в пятницу.

В воскресенье метеорологи прогнозируют переменную облачность, днем будет от -6 до -1 ° C.

В начале новой недели будет пасмурно, возможен небольшой снег. Самые низкие ночные температуры будут составлять от -12 до -17 ° C, днем столбик термометра покажет от -5 до -1 ° C.

Во вторник ночью будет от 10 до 15 градусов мороза, а днем температура воздуха будет колебаться от -5 до 0 ° C.

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Источник:  idnes.cz

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погода Чехия
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