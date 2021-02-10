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Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы

Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы

420on.cz 1587 0
Правительство 10 февраля планирует обсудить локальные меры против распространения коронавируса в двух наиболее пострадавших на данный момент регионах — Карловарском и Краловеградецком краях. В том числе, планируется запретить въезд в эти регионы людей из других районов республики.
Правительство планирует ограничить въезд в Карловарский и Краловеградецкий регионы

«В некоторых регионах у нас большие проблемы с количеством свободных мест в больницах, особенно в Карловых Варах и в Градец-Кралове. Здесь нам, вероятно, придется принять локальные меры, которые завтра будут обсуждаться на заседании правительства, — сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. — Не хочу вызывать панику, однако предлагаемые меры будут касаться ограничения передвижения людей в этих двух регионах».

По его словам, ключевой мерой будет запрет на въезд людей из других регионов в Карловарский и Краловеградецкий края. Подробности Гамачек сообщить отказался. 

«План готов и мы представим его завтра», — сказал министр, добавив, что полного закрытия этих регионов не будет.

Согласно противоэпидемической системе PES, кроме Карловых Вар и Градце-Кралове, к числу наиболее пострадавших от пандемии регионов сейчас также относятся Пльзенский и Среднечешский края.

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Источник: novinky.cz
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Темы
Карловы Вары Градец Кралове Чехия коронавирус
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