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Правительство Чехии подготовило план тестирования на коронавирус в школах

Правительство Чехии подготовило план тестирования на коронавирус в школах

420on.cz 544 0
Министерство образования подготовило предварительный план обязательного тестирования на коронавирус для учеников средних школ. Предполагается, что тестирование начнется 1 марта. Правительство планирует утвердить план в ближайшее время.
Фото: iStock
Правительство Чехии подготовило план тестирования на коронавирус в школах

При ПЦР-тестировании будут применяться неинвазивные методы, такие как, например, полоскание рта или мазок из носа. Ученики и учителя будут самостоятельно сдавать тесты.

В рамках первого этапа около 130 тысяч учеников средних школ сделают тесты. Министерство образования объяснило, как именно будет организовано тестирование: например, в 7:00 около 15 старшеклассников соберутся у пункта тестирования, размещенного у школы. Они продезинфицируют руки, получат набор для тестов и пройдут инструктаж. Потом школьники самостоятельно возьмут мазок из носа или прополоскают рот. После этого все пробы отправятся в лабораторию. Результаты будут известны на следующий день (каждому ученику придет SMS-сообщение). 

Если методика проведения тестов будет утверждена правительством, ученики последних классов средних школ и, возможно, учащиеся последних курсов высших профессиональных учебных заведений с 1 марта смогут вернуться к очному обучению.

Лаборатория должна обеспечить каждую школу необходимым материалом для тестирования. Тестирование будет обязательным для всех учеников и учителей, которые посещают очные занятия в школах, а также для других школьных сотрудников, которые контактируют с ними.

Если у одного из учеников тест оказался положительным, он исключается из регулярного тестирования на 90 дней. После возвращения из карантина, предписанного санитарно-гигиенической станцией, он может участвовать в очном обучении без тестирования в течение определенного периода времени.

За 30 минут до того, как будет сделан анализ слюны или взят мазок из носа, нельзя есть и пить, курить или полоскать рот, говорится в представленной методике тестирования.

Последующее тестирование учеников начальной школы, вероятно, будет проводиться с использованием антигенных тестов, которые не нужно будет отправлять в лабораторию. Следовательно, помощь медицинского персонала и других лиц не потребуется, отмечает Минобразования.

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Источник: novinky.cz
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Темы
школы Чехия коронавирус Министерство образования дети
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