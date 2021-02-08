Новые правила въезда в Чехию: подробная инструкция

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились за комментарием к компании, которая профессионально занимается страховыми вопросами и юридической помощью иностранцам в Чехии.

По запросу редакции 420on компания RED PANDA подготовила пошаговую инструкцию по возврату в Чехию из стран СНГ — из зоны повышенного риска заражения (Tmavě červená země).

Чтобы вернуться в Чешскую Республику из темно-красной зоны иностранец должен:

1. Сделать ПЦР-тест в стране вылета;

2. Заполнить формуляр на сайте uzis.cz;

3. Провести пять дней после прибытия на карантине в Чешской Республике;

4. Повторить ПЦР-тест и отправить результат представителям санитарной станции.

Подробная инструкция:

Шаг 1. Необходимо сделать ПЦР-тест в стране вылета не позже чем за 72 часа до полета. Если тест сделан раньше, то во въезде в Чехию может быть отказано. Важное уточнение — результаты теста принимаются исключительно в распечатанном виде.

Шаг 2. Перед въездом в страну необходимо в обязательном порядке заполнить въездной формуляр онлайн на сайте plf.uzis.cz

В формуляре необходимо указать информацию о рейсе и посадочном месте, поэтому рекомендуем пройти регистрацию до заполнения формуляра.

ВАЖНО: Обратите внимание на корректное написание адреса вашей электронной почты. Сразу после заполнения на вашу почту придет письмо, в котором будет формуляр с QR-кодом. Если есть возможность, распечатайте QR-код или сохраните его в телефоне, чтобы быстро показать сотрудникам таможенной службы.

Шаг 3. В аэропорту Чехии на паспортном контроле или на выходе из самолета вас попросят показать распечатанный результат теста и въездной формуляр с QR-кодом.

Шаг 4. Все иностранцы из темно-красной зоны (на данный момент это практически все страны СНГ) обязаны самоизолироваться в отельном номере либо дома на следующие 5 суток.

Шаг 5. Ровно через пять дней необходимо сделать повторный ПЦР-тест (оплатить его придется самостоятельно). При этом карантинные ограничения (самоизоляция) действуют вплоть до получения негативного результата.

Шаг 6 . Во въездном формуляре, который вы получили на почту после заполнения, вы найдете адрес электронной почты местной санитарной станции (hygienická stanice) в соответствии с вашей пропиской. PDF-файл с результатом теста и копию въездного формуляра необходимо отправить на указанный мейл.

Шаг 7. После этого вы должны передвигаться по Чешской Республике в респираторе в течение пяти дней от даты окончания самоизоляции (допускается использование медицинских масок).

За нарушение карантина предусмотрено, в том числе, уголовное наказание, поэтому мы решили уточнить все детали у руководства санитарной станции Праги. Мы спросили, как именно рассчитываются пять суток изоляции.

Рассмотрим на конкретном примере. Представим, что вы приехали в Чехию 7 числа. Значит, с 8 по 12 число у вас карантин. Уже 12 числа вы можете сдавать тест. В ту же секунду, когда придёт негативный результат, вы можете закончить режим самоизоляции.

В период карантина (самоизоляции) запрещено свободное передвижение. К исключениям относятся:

1. Необходимые передвижения по городу для обеспечения себя предметами первой необходимости (посещение продуктового магазина в респираторе в случае крайней необходимости);

2. Забота о детях и животных;

3. Использование крайне необходимых финансовых и почтовых услуг;

4. Заправка автомобиля;

5. Поездки в медицинские и социальные учреждения;

6. Поездки по срочным служебным делам (к сожалению, министерство дает крайне размытую формулировку данного пункта и не уточняет, касается это только сотрудников госсектора или сотрудников частного сектора, поэтому не рекомендуем ссылаться на этот пункт);

7. Обратный путь к месту жительства;

8. Присутствие на похоронах.

Если вы возвращаетесь в Чехию до 14.02.2021, то при въезде можете предоставить распечатанный результат не только ПЦР, но и антигенного теста. До 14 февраля можно въехать в Чехию вообще без теста и сделать его в течение первых суток пребывания в ЧР (например, в аэропорту сразу после прилета).

Детям до 5 лет нет необходимости предоставлять результаты теста.

Все исключения из правил, а также ежедневные обновления публикуются на сайте mzv.cz.