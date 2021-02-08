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Чехию засыпало снегом

Чехию засыпало снегом

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Автобусы и поезда опаздывают, движение общественного транспорта в Праге затруднено. По данным метеорологов, за шесть часов ночью выпало до 15 сантиметров нового снега.
Чехию засыпало снегом

Дорога D1 в районе Высочина была заблокирована грузовиками. Движение на трассе восстановлено, но автомобилям приходится двигаться с осторожностью, длинная колонна тянется до Праги. Снег также затрудняет движение поездов. Более ста поездов задерживаются. 

По данным метеорологов, снег шел с 23:00 до 05:00 утра. «Больше всего снега выпало на границе Центральной и Восточной Чехии или в Есениках и Орлицких горах», — сообщили метеорологи в Twitter.

Снег создал проблемы на автомагистралях.

«Длинная колонна образовалась в районе Высочина с 126-го по 98-й километр, но движение кое-как продолжается», — сказал Чешскому телевидению около семи утра Ян Рыдл, представитель Управления дорог и автомагистралей.

Ночью автомагистраль D1 была заблокирована в нескольких местах. В последний раз движение остановилось на полчаса на 52-м километре в сторону Праги.

За съездом на Тргови-Штепанов шоссе было заблокировано застрявшим в снегу грузовиком. Проблемы возникали ночью и на других участках шоссе в районе Высочина. Об этом свидетельствуют данные Национального центра дорожной информации.

В направлении на Прагу проблемы были на 75-м и 101-м километрах, а в обратном направлении на 93-м километре. Трассу в этих местах перекрыли грузовики, которые остались стоять на заледеневшей дороге на всех полосах движения. Грузовики мешали технике убирать снег и обрабатывать дорогу.

Проблемы возникли на трассе D1 в направлении Остравы, где грузовики стоят на всех трех полосах движения. На трассе D8 возникли сложности на 17-м километре, где они заняли правый ряд. 

Из-за снегопада пассажирские поезда не ходят между Прагой и Бенешовым или в районе Колин. Также есть проблемы возле Пршелоуча в Пардубицком крае и Фридланта в Либерецком крае. Актуальную информацию можно найти на сайте Чешских железных дорог.

Пригородный транспорт в Праге и Среднечешском крае также столкнулся с проблемами. В частности, есть проблемы с автобусами, которым сложнее преодолевать подъемы. 

«О проблемах сообщает практически вся сеть региональных поездов», —  добавил представитель Ropid Филипп Драпал.

Согласно информации на сайте Prague Integrated Transport, из-за снега остановлено более десятка пригородных автобусов. Это линии, соединяющие столицу с Костелец-над-Черными лесы и Новым Книном. Работа других линий значительно ограничена.

Пассажиры столкнулись и с опозданием трамваев в столице — проблема заключается в заснеженных стрелках в некоторых местах.

 

Источник: idnes

 

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Темы
Прага Чехия погода транспорт Транспортное предприятие Праги
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