Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.77
USD
21.43
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
13n -6 °C
Cенаторы хотят, чтобы Конституционный суд Чехии пересмотрел правительственные меры против коронавируса

Cенаторы хотят, чтобы Конституционный суд Чехии пересмотрел правительственные меры против коронавируса

420on 990 0
Группа сенаторов собирается обратиться в Конституционный суд для пересмотра постановления правительства об объявлении чрезвычайного положения и некоторых последующих мер, таких как закрытие школ, ограничение богослужеб или запрет на выход из дома в ночное время. Они указывают на абсурдность некоторых мер — например, на запрет на выезд из Чехии в ночное время.
Cенаторы хотят, чтобы Конституционный суд Чехии пересмотрел правительственные меры против коронавируса

По словам вице-премьера Яна Гамачека , каждое постановление правительства можно интерпретировать по-разному. «Полицейский не будет стоять на границе в два часа ночи, чтобы оштрафовать вас», — прокомментировал он.

Сенаторов особенно беспокоит непонятность мер и то, что правительство постоянно их меняет.

Глава «Пиратов» Иван Бартош в ходе дискуссии на чешском телевидении отметил, что, согласно вердикту суда, который был вынесен весной, меры правительства должны быть понятными и обоснованными. По его словам, в жалобе подчеркивается принцип, согласно которому меры должны включать объяснение их эффекта.

По мнению многих политиков, сейчас меры не соответствуют этим правилам, а правительство не может справиться с пандемией и не может сказать, как ограничения должны остановить распространение эпидемии.

«Мы понимаем необходимость некоторых мер, но сейчас правительство ограничивает жизнь даже там, где в этом нет необходимости », — сказал вице-президент Сената Ян Хорник.

Юрист Ондржей Достал, участвовавший в подготовке обращения в Конституционный суд, заявил, что чрезвычайное положение не должно позволять правительству в долгосрочной перспективе управлять декретами и исключать из игры парламентскую оппозицию и Сенат.

Прошение подписано 18 сенаторами, возможно, его подпишут и другие. «Если правительство не предложит ускоренного решения, сенаторы готовы обратиться в Конституционный суд», — заявил менеджер сенаторского клуба STAN Ян Долежалек. Предложение готовы поддержать и другие члены Сената.

 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
суды коронавирус Чехия пандемия
Читайте
по теме 
Конституционный суд Чехии отменил часть закона о выборах
04.02.2021 09:49 Политика
Конституционный суд Чехии отменил часть закона о выборах
1020 0
Преступность в Чехии сильно сократилась из-за пандемии
19.01.2021 08:42 Общество
Преступность в Чехии сильно сократилась из-за пандемии
1006 0
Сенаторы считают закрытие небольших магазинов дискриминацией
23.11.2020 15:38 Общество
Сенаторы считают закрытие небольших магазинов дискриминацией
4312 0
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
22.08.2020 21:28 Политика
Лихтенштейн требует у Чехии замки Вальтице и Леднице
4558 0
Последние новости:
07
февраля
Тестирование на коронавирус для сотрудников компаний может начаться в феврале
07.02.2021 16:15 Экономика
Тестирование на коронавирус для сотрудников компаний может начаться в феврале
851 0
Национальный театр Чехии потерял 250 миллионов крон
07.02.2021 15:50 Экономика
Национальный театр Чехии потерял 250 миллионов крон
543 0
Чехи стали больше смотреть телевизор во время пандемии
07.02.2021 09:59 Общество
Чехи стали больше смотреть телевизор во время пандемии
693 0
06
февраля
Министр финансов Чехии нарушила правила дорожного движения. Теперь ей грозит штраф
06.02.2021 18:06 Общество
Министр финансов Чехии нарушила правила дорожного движения. Теперь ей грозит штраф
2599 0
11 чешских проектов номинированы на премию Миса ван дер Роэ
06.02.2021 15:37 Общество
11 чешских проектов номинированы на премию Миса ван дер Роэ
1416 0
Погода в Чехии: чрезвычайная опасность на дорогах
06.02.2021 14:13 Общество
Погода в Чехии: чрезвычайная опасность на дорогах
4963 0
В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом
06.02.2021 11:18 Общество
В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом
1531 0
Работа для студентов в Чехии 2021
06.02.2021 10:52 Экономика
Работа для студентов в Чехии 2021
3464 0
05
февраля
Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
05.02.2021 16:36 Общество
Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
2703 1
В Злинском крае столкнулись два грузовых поезда
05.02.2021 15:13 Общество
В Злинском крае столкнулись два грузовых поезда
1213 0


Мобильная версия