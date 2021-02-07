Cенаторы хотят, чтобы Конституционный суд Чехии пересмотрел правительственные меры против коронавируса

По словам вице-премьера Яна Гамачека , каждое постановление правительства можно интерпретировать по-разному. «Полицейский не будет стоять на границе в два часа ночи, чтобы оштрафовать вас», — прокомментировал он.
Сенаторов особенно беспокоит непонятность мер и то, что правительство постоянно их меняет.
Глава «Пиратов» Иван Бартош в ходе дискуссии на чешском телевидении отметил, что, согласно вердикту суда, который был вынесен весной, меры правительства должны быть понятными и обоснованными. По его словам, в жалобе подчеркивается принцип, согласно которому меры должны включать объяснение их эффекта.
По мнению многих политиков, сейчас меры не соответствуют этим правилам, а правительство не может справиться с пандемией и не может сказать, как ограничения должны остановить распространение эпидемии.
«Мы понимаем необходимость некоторых мер, но сейчас правительство ограничивает жизнь даже там, где в этом нет необходимости », — сказал вице-президент Сената Ян Хорник.
Юрист Ондржей Достал, участвовавший в подготовке обращения в Конституционный суд, заявил, что чрезвычайное положение не должно позволять правительству в долгосрочной перспективе управлять декретами и исключать из игры парламентскую оппозицию и Сенат.
Прошение подписано 18 сенаторами, возможно, его подпишут и другие. «Если правительство не предложит ускоренного решения, сенаторы готовы обратиться в Конституционный суд», — заявил менеджер сенаторского клуба STAN Ян Долежалек. Предложение готовы поддержать и другие члены Сената.
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Источник: novinky.cz