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Чехи стали больше смотреть телевизор во время пандемии

Чехи стали больше смотреть телевизор во время пандемии

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В прошлом году чехи смотрели телевизор дольше всего за последние 24 года. Люди старше 15 лет в среднем находились перед экраном телевизора 3 часа 59 минут, что на 43 минуты больше, чем в 2019 году. На показатели повлияла пандемия коронавируса — люди проводили больше времени дома, сообщает Ассоциация телевизионных организаций (АТО).
Чехи стали больше смотреть телевизор во время пандемии

В прошлом году в марте правительство Чехии впервые ввело противоэпидемические меры. Среднее время просмотра телевизора в этом месяце достигло 4-х часов 38 минут. В феврале и апреле люди смотрели телевизионные передачи на полчаса меньше. С наступлением лета и ослаблением мер чехи стали чаще выходить на улицу, поэтому в июле перед экранами они проводили в среднем 3 часа 9 минут. Затем показатели просмотров снова стали постепенно увеличиваться и в декабре выросли до рекордных 4-х часов 47 минут.

Тенденция к росту по сравнению с периодом, когда меры по борьбе с коронавирусом в Чешской Республике еще не были приняты, продолжилась в январе этого года. В первый месяц этого года люди смотрели телевизор в среднем 4 часа 45 минут. Это на 41 минуту больше, чем в январе прошлого года.

АTO исследует зрительскую аудиторию в сотрудничестве с агентством Nielsen Admosphere. В опросе принимают участие 1900  семей (примерно 4450 человек).

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
телевидение Чехия коронавирус
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