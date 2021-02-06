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Министр финансов Чехии нарушила правила дорожного движения. Теперь ей грозит штраф

Министр финансов Чехии нарушила правила дорожного движения. Теперь ей грозит штраф

420on.cz 212 0
В субботу, 6 февраля, Министр финансов Чехии Алена Шиллерова опубликовала в Twitter видео о проверке цен на респираторы в крупных торговых сетях. На видеозаписи видно, что она едет в машине на пассажирском сиденье без пристегнутого ремня безопасности. Об административном нарушении и опубликованных видеоматериалах в полицию сообщили пользователи Twitter.
Министр финансов Чехии нарушила правила дорожного движения. Теперь ей грозит штраф

На видео Шиллерова говорит: «Снизили ли мы цену респираторов? Смотрите! Еду в Теско, Алберт и Глобус». Пользователи сети сразу заметили, что министр не пристегнулась, несмотря на то что правила распространяются и на государственных чиновников.

Спустя некоторое время Шиллерова принесла извинения в Twitter. «Добрый день! Хоть автомобиль и двигался по парковке, мне следовало пристегнуть ремень безопасности. Это была ошибка, о которой я сожалею. Поэтому я пожертвую 10 000 крон Чешской ассоциации жертв дорожно-транспортных происшествий», — написала она.

По мнению полиции, этот финансовый жест никак не повлияет на расследование, которое проведет административный орган. 

Штраф за непристегнутый ремень безопасности в автомобиле составляет до 2000 крон на месте и до 2500 крон, если дело передано в административный орган.

Шиллерова решила проконтролировать, соблюдают ли продавцы респираторов новые правила. Недавно правительство приняло решение об отмене НДС для респираторов FFP2 на два месяца.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство финансов Чехия коронавирус Автомобили полиция
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