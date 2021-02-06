Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.79
USD
21.4
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
13d 0 °C
11 чешских проектов номинированы на премию Миса ван дер Роэ

11 чешских проектов номинированы на премию Миса ван дер Роэ

420on.cz 57 0
Два пражских проекта будут бороться за самую престижную европейскую архитектурную награду, премию имени Миса ван дер Роэ, названную в честь немецкого архитектора-модерниста. Премия присуждается раз в два года, решение жюри станет известно в апреле 2022 года. Всего на премию было номинировано 449 международных проекта, среди них 11 — из Чешской республики.
11 чешских проектов номинированы на премию Миса ван дер Роэ

В числе представленных пражских архитектурных проектов — уже построенное здание новой ратуши в Праге 7 (архитектурная студия Atelier Point) и реализация реконструкции пражской набережной Pražská náplavka (автор проекта Петр Янда).

Проект реконструкции набережной Рашина и Верхней набережной готовился 10 лет. После реконструкции здесь появились новые помещения внутри береговой стены (kobky). Весь проект охватывает в общей сложности четыре километра. Всего было реконструировано 20 помещений, в том числе три галереи, две мастерские, три студии, одно отделение муниципальной библиотеки и три туалета. Остальные помещения заняли бары и кафе. Реконструкция обошлась почти в 174 миллиона крон.

«Оживление берегов пражской реки — одна из крупнейших инвестиций столицы в общественное пространство за последние десятилетия. Я очень рад, что нам удалось довести до конца идею, возникшую десять лет назад. Реконструированные пространства позволят набережным жить активной жизнью круглый год, а не только в весенние и летние месяцы», — заявил мэр Праги.
 
Премия Мис ван дер Роэ — официальная архитектурная награда Евросоюза, присуждаемая раз в два года архитекторам из стран ЕС и стран-партнеров (в частности, в рамках Creative Europe) за постройки в странах из того же списка. Для начинающих архитекторов есть отдельная номинация.  

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
архитектура Прага премия Чехия строительство реконструкция
Читайте
по теме 
Новый пешеходный мост в Трое подсветили цветами чешского флага
29.10.2020 10:18 Культура
Новый пешеходный мост в Трое подсветили цветами чешского флага
2343 1
Чешскую столицу вновь ждет фестиваль Open House Praha
01.09.2020 13:40 О Праге
Чешскую столицу вновь ждет фестиваль Open House Praha
4371 0
Павильоны Кржижика и театр «Спираль» на пражском Выставиште ожидает реконструкция
05.08.2020 10:31 Экономика
Павильоны Кржижика и театр «Спираль» на пражском Выставиште ожидает реконструкция
1122 0
В центре Остравы могут построить самое высокое здание в Чехии
26.06.2020 12:01 Экономика
В центре Остравы могут построить самое высокое здание в Чехии
3823 0
Последние новости:
06
февраля
Погода в Чехии: чрезвычайная опасность на дорогах
06.02.2021 14:13 Общество
Погода в Чехии: чрезвычайная опасность на дорогах
297 0
В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом
06.02.2021 11:18 Общество
В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом
542 0
Работа для студентов в Чехии 2021
06.02.2021 10:52 Экономика
Работа для студентов в Чехии 2021
1307 0
Дом «У Минуты»: тайна, которая сотни лет скрывалась под штукатуркой
06.02.2021 09:06 Культура
Дом «У Минуты»: тайна, которая сотни лет скрывалась под штукатуркой
2143 0
05
февраля
Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
05.02.2021 16:36 Общество
Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
1963 1
В Злинском крае столкнулись два грузовых поезда
05.02.2021 15:13 Общество
В Злинском крае столкнулись два грузовых поезда
920 0
Система компенсаций в связи с коронавирусом снова изменится
05.02.2021 10:23 Экономика
Система компенсаций в связи с коронавирусом снова изменится
2411 0
Прививка от коронавируса: 322 человека в Чехии уже столкнулись с побочными эффектами
05.02.2021 09:37 Общество
Прививка от коронавируса: 322 человека в Чехии уже столкнулись с побочными эффектами
4691 0
20% чехов могут потерять работу из-за пандемии коронавируса
05.02.2021 09:04 Экономика
20% чехов могут потерять работу из-за пандемии коронавируса
1835 0
04
февраля
Министр здравоохранения Чехии: ситуация в стране не улучшается
04.02.2021 17:02 Общество
Министр здравоохранения Чехии: ситуация в стране не улучшается
5682 0


Мобильная версия