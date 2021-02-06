11 чешских проектов номинированы на премию Миса ван дер Роэ

Два пражских проекта будут бороться за самую престижную европейскую архитектурную награду, премию имени Миса ван дер Роэ, названную в честь немецкого архитектора-модерниста. Премия присуждается раз в два года, решение жюри станет известно в апреле 2022 года. Всего на премию было номинировано 449 международных проекта, среди них 11 — из Чешской республики.

В числе представленных пражских архитектурных проектов — уже построенное здание новой ратуши в Праге 7 (архитектурная студия Atelier Point) и реализация реконструкции пражской набережной Pražská náplavka (автор проекта Петр Янда).

Проект реконструкции набережной Рашина и Верхней набережной готовился 10 лет. После реконструкции здесь появились новые помещения внутри береговой стены (kobky). Весь проект охватывает в общей сложности четыре километра. Всего было реконструировано 20 помещений, в том числе три галереи, две мастерские, три студии, одно отделение муниципальной библиотеки и три туалета. Остальные помещения заняли бары и кафе. Реконструкция обошлась почти в 174 миллиона крон.

«Оживление берегов пражской реки — одна из крупнейших инвестиций столицы в общественное пространство за последние десятилетия. Я очень рад, что нам удалось довести до конца идею, возникшую десять лет назад. Реконструированные пространства позволят набережным жить активной жизнью круглый год, а не только в весенние и летние месяцы», — заявил мэр Праги.



Премия Мис ван дер Роэ — официальная архитектурная награда Евросоюза, присуждаемая раз в два года архитекторам из стран ЕС и стран-партнеров (в частности, в рамках Creative Europe) за постройки в странах из того же списка. Для начинающих архитекторов есть отдельная номинация.

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Источник: novinky.cz