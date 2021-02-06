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В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом

В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом

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В пятницу в Чешской Республике выявили 8559 случаев заболевания коронавирусом. Это на 500 больше, чем неделю назад.
В Чехии выявили 8 559 случаев заражения коронавирусом

Число умерших от коронавируса превысило 17 тысяч. В больницах было 5 756 зараженных. В тяжелом состоянии 1018 пациентов. Индекс PES выросл на два пункта до 73.

По данным Минздрава, больницы работают на грани своих возможностей. Главная задача сейчас — сократить количество госпитализированных больных. Поэтому индекс PES больше не используется для определения ограничений. Минздрав будет ориентироваться на загруженность больниц. 

В статистике министерства не учитывается, что больной covid-19 переводится в стандартную палату через десять дней пребывания в больнице, если у него нет симптомов в течение последних трех дней. Таким образом, он больше не входит в число госпитализированных людей с коронавирусом, но все еще остается в больнице.

В настоящее время инфицировано более 96 000 человек. С момента вспышки было вылечено около 917 000 инфицированных, 17 129 человек умерли от COVID-19. В последние дни количество смертей в день составляет от 110 до 130. В пятницу лаборатории провели более 29 000 ПЦР-тестов на covid-19 и более 30 700 антигенных тестов. 

Наибольшее распространение болезнь за последнюю неделю получила в Трутновском районе. За последние семь дней было зарегистрировано около 1 265 случаев заболевания COVID-19 на 100 000 жителей, за ними следуют Хеб и Соколовско.

В Чехии вакцинация началась  27 декабря. Вакцину получают медицинские работники, сотрудники и клиенты социальных учреждений, а также пожилые люди старше 80 лет. Для вакцинации используются препараты от Pfizer / BioNTech и Moderna. Первая поставка вакцины от AstraZeneca прибыла в страну сегодня утром, распределение препарата по центрам вакцинации начнется в понедельник. 

 

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Источник: ceskenoviny

 
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Темы
коронавирус пандемия Чехия здоровье Министерство здравоохранения
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