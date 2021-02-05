Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.8
USD
21.52
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
В Злинском крае столкнулись два грузовых поезда

В Злинском крае столкнулись два грузовых поезда

420on.cz 231 0
В результате столкновения двух грузовых поездов в Злинском крае в ночь на 5 февраля было остановлено движение на одном из основных железнодорожных коридоров Чешской Республики. Движение между Тлумачовым и Отроковице недалеко от Злина прервано, по маршруту курсируют дополнительные автобусы. Два вагона одного из поездов сошли с рельсов, причина аварии выясняется.
Фото: Dalibor Glück
В Злинском крае столкнулись два грузовых поезда

Железнодорожная авария произошла около 13:30, в результате происшествия никто не пострадал, об этом сообщил пресс-секретарь железнодорожной инспекции Мартин Драпал. По предварительным оценкам, ущерб превышает 31 000 000 крон — пострадали легковые автомобили, перевозимые одним из поездов. Представители железнодорожной инспекции допускают, что причиной аварии стал человеческий фактор. 

По словам Драпала, с рельсов сошли два последних вагона поезда, который стоял на путях с грузом (легковыми автомобилями). В него врезался товарный состав, груженый пустыми контейнерами. Тест на наличие алкоголя в крови у обоих машинистов был отрицательным. Криминалисты устанавливают подробности инцидента, возбуждено уголовное дело.

Движение на линии 330, которая соединяет Пршеров с Бржецлавом, остановлено на участке «Тлумачов — Отроковице». Введено альтернативное автобусное сообщение для пассажиров. Пресс-секретарь Чешских железных дорог Роберт Паган не исключил, что движение поездов в полном объеме будет возобновлено в воскресенье, 7 февраля.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
авария Чешские железные дороги Чехия Злинский край Автомобили
Читайте
по теме 
Два грузовика столкнулись в Чехии из-за непогоды
19.01.2021 20:56 Общество
Два грузовика столкнулись в Чехии из-за непогоды
1366 0
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
16.11.2020 16:06 Общество
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
3487 0
В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными
14.09.2020 11:03 Общество
В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными
1576 0
В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек
09.09.2020 08:59 Общество
В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек
2306 0
Последние новости:
05
февраля
Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
05.02.2021 16:36 Общество
Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
86 0
Система компенсаций в связи с коронавирусом снова изменится
05.02.2021 10:23 Экономика
Система компенсаций в связи с коронавирусом снова изменится
1229 0
Прививка от коронавируса: 322 человека в Чехии уже столкнулись с побочными эффектами
05.02.2021 09:37 Общество
Прививка от коронавируса: 322 человека в Чехии уже столкнулись с побочными эффектами
2572 0
20% чехов могут потерять работу из-за пандемии коронавируса
05.02.2021 09:04 Экономика
20% чехов могут потерять работу из-за пандемии коронавируса
1093 0
04
февраля
Министр здравоохранения Чехии: ситуация в стране не улучшается
04.02.2021 17:02 Общество
Министр здравоохранения Чехии: ситуация в стране не улучшается
4752 0
Число нелегальных мигрантов в Чехии выросло на 25%
04.02.2021 15:19 Экономика
Число нелегальных мигрантов в Чехии выросло на 25%
2621 0
Прага тестирует новое мобильное приложение «Осторожно, трамвай!»
04.02.2021 13:20 Общество
Прага тестирует новое мобильное приложение «Осторожно, трамвай!»
2093 0
МИД Чехии потребовал освободить Навального
04.02.2021 12:17 Политика
МИД Чехии потребовал освободить Навального
773 0
Новые правила въезда в Чехию и посещения МВД для иностранцев из стран СНГ
04.02.2021 11:06 Общество
Новые правила въезда в Чехию и посещения МВД для иностранцев из стран СНГ
6810 0
Половина медработников и 20% людей старше 80 лет в Чешской Республике уже получили вакцину
04.02.2021 10:53 Общество
Половина медработников и 20% людей старше 80 лет в Чешской Республике уже получили вакцину
724 0


Мобильная версия