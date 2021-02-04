Министр здравоохранения Чехии: ситуация в стране не улучшается

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны призвал граждан соблюдать ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Больницы работают на грани своих возможностей, а «британская» мутация коронавируса быстро распространяется.

Фото: Jakub Plíhal

«Печально, что ситуация в нашей стране не улучшается. Статистика показывает, что в Чехии есть новая мутация вируса, которая распространяется быстрее. Принятые нами ограничительные меры перестали работать. Ситуация плохая», — сказал Блатны.

О том, что «британская» мутация коронавируса распространяется в Чешской Республике, министр заявил утром 4 февраля во время посещения больницы в Хебе, где ситуация критическая и врачи не могут принимать новых пациентов.

«Новый штамм коронавируса распространяется как минимум на 35% быстрее, по некоторым данным, и на 70% быстрее, чем нынешний вирус», — сказал Блатны в Хебе.

Во второй половине дня министр вновь обратился к гражданам с просьбой соблюдать ограничительные меры. «Я знаю, что многие люди не просто на пределе своих сил, но и на пределе своих финансовых возможностей. Многие из нас потеряли своих близких», — продолжил министр. Он также добавил, что ситуация не улучшится без готовности людей помочь.

Блатны видит выход в вакцинации населения. По его словам, ведомство каждую неделю ведет переговоры с фирмами о поставках вакцины, а также о покупке американского лекарственного препарата Bamlanivimab.

«В наших интересах сделать это лекарство доступным для граждан Чешской Республики», — добавил он.

В Чехии подтверждено более миллиона случаев заражения коронавирусом, в настоящее время инфицировано более 94 тысяч человек. В больницах находится 5811 инфицированных, из которых около 1000 человек в тяжелом состоянии.

В понедельник, 8 февраля, правительство будет обсуждать продление чрезвычайного положения в Чешской Республике.

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Источник: novinky.cz