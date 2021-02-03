Больницы региона переполнены пациентами с covid-19. Карловарский край призывает медсестер на помощь. Речь идет о медработниках из служб занятости и закрытых медицинских учреждений, занимающихся пластической хирургией и репродуктивной медициной.

«Мы вынуждены сделать такое распоряжение о рабочих обязанностях в связи с очень серьезной ситуацией в больницах нашего региона», — высказался глава карловарского административного округа Петр Кульханек.

«На данный момент нам все еще нужно как минимум 75 медсестер в больницах, чтобы мы могли принять новых пациентов с коронавирусом», — продолжил Кульханек. Он добавил, что многие медсестры уже помогают в больницах.

Больницы и другие медицинские учреждения, которые заботятся о пациентах с covid-19, переполнены, а медицинские работники остро нуждаются в помощи. Около 100 медсестер, проживающих в регионе, уже были отобраны для работы.

Медсестры будут работать в больницах в Хебе, Соколове, Карловых Варах, Острове и в covid-центре REHOS в Нейдеке.