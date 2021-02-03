Европол обнаружил группу чехов, которые покупали наркотики через даркнет

В января таможенники задержали группу производителей и продавцов наркотиков. Они покупали наркотики в даркнете, а также выращивали марихуану. Делом занимается полиция.

Европол предупредил таможенников о подозрительных транзакциях в даркнете еще в 2019 году. В ходе расследования выяснилось, что преступники покупали наркотики и анаболики в даркнете с 2015 года. Затем товары отправлялись в Чехию. Группу задержали в середине января.

«Во время обысков дома таможенники обнаружили кокаин, марихуану, гашиш, метамфетамин, таблетки экстази, МДМА, ЛСД, анаболические стероиды и другие вещества»,— заявила пресс-секретарь таможни Мартина Канькова.

Были изъяты две машины стоимостью полмиллиона крон и виртуальная валюта Ethereum стоимостью 750 000 чешских крон. Банда также занималась выращиванием марихуаны. Полицейские обнаружили два куста растения с высоким содержанием ТГК. Организатор превращал все заработанные деньги в виртуальную валюту Bitcoin и Ethereum. Полиция уже предъявила обвинения всем семи членам банды.

Изначально даркнет создавался с благородной идеей: он должен был стать пространством, свободным от государственного надзора. Он работал в странах, где существует жесткая цензура. До сих пор даркнет служит этим целям. Но со временем площадка стала привлекать преступников, которые могли анонимно продавать практически любые товары без ограничений — наркотики, оружие, поддельные документы, вредоносное ПО или украденные личные данные обычных людей. Пользователи расплачиваются виртуальной валютой, поэтому транзакции почти невозможно отследить.