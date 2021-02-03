Чешское правительство обсуждает закупку российской вакцины Спутник V

Российская вакцина Спутник V достигла эффективности 91,6% в третьем и заключительном этапе клинических испытаний. Об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник медицинским журналом Lancet.

Эффективность Спутник V почти такая же, как у Pfizer/BioNTech и Moderna, которые уже используются в Европейском Союзе.

Спутник V эффективнее, чем AstraZeneca, которую на прошлой неделе одобрил ЕС. Российский производитель гарантирует высокую эффективность и переносимость даже для людей старше 60 лет. Больше 10% из 20 000 участников третьей фазы клинических испытаний составили люди этого возраста.

Проблема с AstraZeneca заключается в том, что производитель уделил недостаточно внимания этой возрастной группе во время третьей фазы клинических испытаний, поэтому, например, Германия и Италия не дают ее людям старше 65 лет. В Чехии AstraZeneca будет использоваться независимо от возраста.

Согласно исследованию, опубликованному в Lancet, во время тестов Спутник V в нескольких случаях возникали серьезные осложнения, но они не были связаны с вакцинацией. Четыре человека погибли, но это также не имело отношения к испытаниям. У большинства добровольцев после вакцинации наблюдались лишь легкие побочные эффекты, такие как боль в плече или симптомы, похожие на обычный грипп.

Заявленная эффективность российской вакцины достигается после двух доз. Тесты показали, что это вещество останавливает развитие средних и тяжелых проявлений covid-19. Профессора Ян Джонс и Полли Рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины охарактеризовали результаты исследования как «однозначные».

Вакцина Спутник V, названная в честь известного российского спутника, была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил во вторник, что в страну прибыли первые 40 000 вакцин Sputnik V.

«Это позволит провести вакцинацию для 20 000 человек», — сказал министр. Он также сообщил, что в течение трех месяцев из Москвы придет два миллиона вакцин, что позволит сделать прививку миллиону человек.

Глава венгерской дипломатии заявил, что централизованный заказ вакцин Евросоюзом провалился. «Это угрожает жизни людей и задерживает запуск экономики. Поэтому мы попытались получить вакцины из других источников», — сказал Сийярто.

В конце января российский производитель подал заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) за регистрационным удостоверением для Европейского Союза.

Премьер-министр Баварии Маркус Сёдер раскритиковал на этой неделе медленный процесс утверждения вакцин агентством. «Европейские ведомства должны как можно скорее оценить российские и китайские вакцины», — сказал он.

Вакцинация с использованием Спутник V началась в России в конце августа. Сегодня вакцину используют 16 стран Европы, Азии и Латинской Америки.

«Сейчас вакцина «Спутник V» выглядит лучше, чем «AstraZeneca». Вот почему многие страны начинают задумываться о ней», — сказал недавно бывший Министр здравоохранения Роман Примула.

Премьер-министр Андрей Бабиш также не против переговоров с Россией о закупке вакцин. Условием правительства является его одобрение EMA.

На этой неделе правительство Чешской Республики планирует обсудить российскую вакцину с Венгрией, чтобы получить подробную информацию о применении вакцины.

Из 11 424 человек, которые поучаствовали в опросе на сайте novinky.cz, 77% ответили, что не имеют ничего против русской вакцины, если она будет одобрена ЕС. 7,5% вообще не хотят делать прививку, а 15,5% не хотели бы использовать Спутник V.