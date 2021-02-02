Погода в Чехии: паводок, сильный ветер и гололед

В среду, 3 февраля, уровень некоторых рек в Чешской Республике может повыситься из-за осадков и таяния снега. Паводки ожидаются на востоке Южночешского края.

На востоке республики пройдет ледяной дождь, к утру среды на дорогах образуется гололедица. Ветер с запада усилится. В большинстве районов, за исключением северной Богемии и восточной Моравии, ветер будет дуть порывами до 20 метров в секунду.

Метеорологи ожидают, что в среду ночью повысится уровень рек Бероунка, Отава, Горни Влтава, Лужнице, Сазава и Свратка. Ожидается первая стадия паводка. В бассейне реки Лужнице, возможно, уровень воды поднимется и до второй стадии. Река может выйти из берегов. Метеорологи предупреждают, что паводок сделает почву влажной и повлияет на устойчивость деревьев.

В большинстве регионов Чехии следует ожидать сильного ветра с вечера среды до четверга. Сильный ветер может повредить деревья и нанести незначительный ущерб зданиям. Метеорологи рекомендуют людям быть осторожными во время прогулок и при вождении. Особенно опасно в это время будет в горных районах.

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Источник: CHMI