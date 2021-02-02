В Чехии опять выросло число заболевших covid-19

В понедельник в Чешской Республике выявили 7117 случаев коронавируса. Это на 152 положительных результата больше, чем на прошлой неделе. В больницах в понедельник было 5854 пациента, примерно на 400 человек больше, чем в воскресенье.

В тяжелом состоянии находятся 988 человек. Индекс эпидемической системы PES остался на уровне 73 пунктов. Число R выше 1,0.

1 февраля лаборатории провели 63 600 ПЦР и антигенных тестов. По предварительным данным, 25% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Чехии коронавирус перенесли 994 500 человек, выздоровели 885 279 из них. Сейчас 92 700 человек инфицированы covid-19. Число смертей от коронавируса в Чешской Республике выросло до 16 545. В понедельник погибло 63 человека.

Наихудшая эпидемическая ситуация в настоящее время в Соколовском районе, где за последнюю неделю зарегистрировано 1230 новых случаев на 100 000 жителей. Дальше идут Хеб с 1098 случаями и Трутнов — 1043 случая на 100 000 жителей за последние семь дней.

Источник: ČTK