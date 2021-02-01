Женщина погибла на горнолыжном курорте Копршивна в Чехии

В воскресенье, 31 января, на горнолыжном курорте Копршивна погиб человек. 54-летняя женщина не справилась с управлением санями и не смогла вовремя затормозить. Она врезалась в ограждение.

На место происшествия прибыли две команды скорой помощи и горная служба.

«54-летняя женщина врезалась в твердое ограждение во время спуска на пластиковых санях и осталась лежать без признаков жизни. Первую помощь ей оказывали сотрудники горной службы, потом прибыли команды скорой помощи», — сообщил представитель скорой помощи Лукаш Хумпл.

По словам Хумпла, медики использовали аппарат для непрямого массажа сердца, но женщину спасти не удалось. Пока неизвестно, будет ли полиция заниматься этим делом.

Напоминаем, что горнолыжные курорты в Чехии официально закрыты. Тем не менее на этих выходных они были переполнены — подъемники и канатные дороги не работают, люди катались на санях. Некоторые владельцы горнолыжных курортов не соблюдали правительственные ограничения и запускали подъемники. Теперь им грозит штраф.

Источник: novinky.cz