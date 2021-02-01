Индекс PES увеличился на три пункта из-за роста числа R

Индекс эпидемиологического риска PES в понедельник вырос с 70 до 73 баллов. Это значение вот уже 19 дней соответствует четвертой ступени опасности, но в Чехии действуют ограничения пятого уровня.

Репродуктивное число R выросло до 1,01. Этот параметр показывает, скольких людей в среднем заразит один инфицированный человек. Если значение числа R ниже единицы — эпидемия замедляется. В последний репродуктивное число было выше единицы 12 января.

Остальные параметры, которые используются для расчета индекса, уменьшились.

Изначально правительство Чешской Республики руководствовалось индексом PES для принятия решений об ограничительных мерах, которые помогут сдержать распространение covid-19. В четверг министр здравоохранения Ян Блатны сообщил, что система PES больше не подходит для определения ограничений.

Источник: ceskenoviny

