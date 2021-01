В воскресенье вечером в Чехию придут сильные морозы, об этом предупреждает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). В некоторых регионах температура может опуститься ниже -12 ° C.

Предупреждение ČHMÚ распространяется на Среднечешский, Устецкий, Либерецкий, Краловеградецкий, Пардубицкий, Оломоуцкий, Злинский и Моравскосилезский край. Оно действует с 19:00 воскресенья до 9:00 понедельника.

Метеорологи рекомендуют тепло одеваться и ограничить продолжительность пребывания на открытом воздухе, чтобы избежать обморожения конечностей.

Согласно пятничному долгосрочному прогнозу метеорологов, в первую неделю февраля теплый и влажный воздух придет с запада, поэтому температура будет средней. Минимальные ночные температуры могут достигать -7 ° C, в середине недели — около +4 ° C. Максимальная дневная температура — примерно 1 ° C, в середине недели она может подняться до 8 ° C.

