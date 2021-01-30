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Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон

Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон

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В Чешской Республике действует запрет на работу горнолыжных курортов. Правительство ввело дополнительные ограничения в четверг, 28 января. Не все курорты соблюдают новые правила.
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон

Канатные дороги и подъемники не могут работать на территории горнолыжных курортов Чехии. Этот запрет действует в рамках борьбы с распространением коронавируса. Несмотря на это, горнолыжный курорт Ченковице запустил подъемник в субботу.  

Сотрудники полиции, которые инспектировали горнолыжные курорты в Орлицкоустецком районе, заметили работающий подъемник и оживленное катание на лыжах в Ченковице. 

«Мы зафиксировали, что в зоне катания Ченковице работал подъемник. Мы сообщим о действиях владельца в административный орган. Теперь ему грозит штраф до 3 миллионов крон», — заявила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.

В Дештне было спокойнее. Десятки людей катались на лыжах или санях, но подъемники не работали.  

 

Источник: novinky.cz

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Темы
лыжи Горнолыжные курорты курорт Чехия полиция ограничение коронавирус пандемия
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