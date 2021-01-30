В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус

Министр образования Роберта Плага заявил, что в ближайшие несколько недель в школах начнут регулярно проводить тесты на covid-19. Он хотел бы, чтобы регулярные тесты оплачивались из государственных денег, по крайней мере, для старшеклассников. Ученики, которые откажутся делать тест, не смогут посещать школу.

«Мы будем счастливы, если Минздрав сможет провести тестирование хотя бы для выпускников», — сказал он. Плага добавил, что студентам не придется сдавать тесты каждый день. ПЦР-тест достаточно делать раз в неделю. Точная дата начала регулярного тестирования в школах пока неизвестна.

«Я не хочу говорить от имени Министерства здравоохранения, но я думаю, что это вопрос не месяцев, а недель», — заявил Плага.

Заболеваемость в средних классах выше, чем в начальных классах и детских садах. По словам министра, если в результате теста у одного из учеников будет выявлен положительный результат, не потребуется отправлять на карантин весь класс. Достаточно протестировать одноклассников заражённого.

Сейчас приблизительно 216 000 учеников первого и второго классов, 27 000 учеников специальных школ и 365 000 детей из детских садов могут посещать занятия. По словам министра, возвращение остальных учеников произойдёт, когда для этого будут созданы условия.

Источник: ČTK