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В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус

В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус

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Министр образования Роберта Плага заявил, что в ближайшие несколько недель в школах начнут регулярно проводить тесты на covid-19. Он хотел бы, чтобы регулярные тесты оплачивались из государственных денег, по крайней мере, для старшеклассников. Ученики, которые откажутся делать тест, не смогут посещать школу.
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус

«Мы будем счастливы, если Минздрав сможет провести тестирование хотя бы для выпускников», — сказал он. Плага добавил, что студентам не придется сдавать тесты каждый день. ПЦР-тест достаточно делать раз в неделю. Точная дата начала регулярного тестирования в школах пока неизвестна.

«Я не хочу говорить от имени Министерства здравоохранения, но я думаю, что это вопрос не месяцев, а недель», — заявил Плага.

Заболеваемость в средних классах выше, чем в начальных классах и детских садах. По словам министра, если в результате теста у одного из учеников будет выявлен положительный результат, не потребуется отправлять на карантин весь класс. Достаточно протестировать одноклассников заражённого. 

Сейчас приблизительно 216 000 учеников первого и второго классов, 27 000 учеников специальных школ и 365 000 детей из детских садов могут посещать занятия. По словам министра, возвращение остальных учеников произойдёт, когда для этого будут созданы условия.

 

Источник: ČTK

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Темы
коронавирус пандемия Чехия образование Министерство образования
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