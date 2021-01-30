Чехия закрыла границы для иностранцев

С сегодняшнего дня в силу вступают ограничительные меры в отношении иностранцев. Им будет запрещен въезд в Чехию. Исключение касается тех, кто учится или работает в стране.

Кабинет министров сделал исключения также для необходимых поездок к семье или близким, поездок в медицинские учреждения и учреждения социального обслуживания, для свадеб или похорон. Иностранцы могут приехать с этими целями.

С новой мерой Чехия присоединяется к другим европейским странам, которые ранее ввели аналогичный запрет. Правительство не прокомментировало эту информацию на пресс-конференции в четверг, мера появилась только в опубликованном постановлении.

На территории Чехии тоже изменились правила, связанные с путешествиями по республике.

Размещение в отелях возможно только для тех, кто приехал в командировку. До этого многие пользовались этой лазейкой, чтобы остановиться в отелях с семьей и покататься на лыжых. Достаточно было устного заявления о том, что вы приехали по рабочим делам. Теперь снять номер возможно только с подтверждением от работодателя или заказчика услуги.

«Поставщик услуг будет обязан хранить эти документы для возможной проверки», — сказал министр внутренних дел Ян Хамачек.

Люди по-прежнему могут поехать в свой загородный дом. Правительство также не запрещает арендовать дома в горах, но обычного подтверждения о проживании будет недостаточно.

«Если речь идет о договоре аренды, то его можно использовать», — сказал министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

На следующей неделе горнолыжные курорты не откроются. Переночевать в горах можно, но воспользоваться подъемниками и канатными дорогами не получится. Они не будут работать. Гавличек извинился за то, что недавно подарил лыжникам надежду на снятие ограничительных мер.

Любители зимних видов спорта смогут скатиться с холма на санях или беговых лыжах. Правительство не запрещает однодневные визиты в горы.

Источник: seznamzpravy