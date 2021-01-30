В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68

В пятницу, 29 февраля, в Чехии выявили 8010 случаев коронавируса. Это на 447 инфицированных меньше, чем в прошлую пятницу. Индекс PES упал с 70 до 68 баллов. Всего в Чехии насчитывается 104 099 пациентов с COVID-19.

В пятницу лаборатории в Чешской Республике провели более 27 000 антигенных и более 30 000 ПЦР-тестов на коронавирус. Число госпитализированных с covid снизилось на 162 человека. Сейчас в больницах 5 812 человек. 947 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Индекс риска противоэпидемической системы PES упал до 68 баллов. Согласно первоначальным данным министерства здравоохранения, значение индекса PES со вторника на отметке 68. Сегодня были опубликованы пересмотренные данные за четверг и пятницу: индекс за эти два дня снова вырос до 70 пунктов. Дополнительные два балла добавили из-за увеличения в течение недели числа больных с коронавирусом, у которых инфекция проявилась только в больнице.

Все четыре параметра улучшились, в том числе и репродуктивное число, которое снизилось с 0,99 до 0,98. Чехия с середины января находится на пятой ступени риска, но индекс PES соответствует четвертой ступени. Министр здравоохранения Ян Блатны заявил в четверг, что оценка PES больше не актуальна для определения ограничительных мер.

Источник: ceskenoviny