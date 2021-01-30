Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.05
USD
21.46
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
13d 0 °C
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68

В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68

420on 238 0
В пятницу, 29 февраля, в Чехии выявили 8010 случаев коронавируса. Это на 447 инфицированных меньше, чем в прошлую пятницу. Индекс PES упал с 70 до 68 баллов. Всего в Чехии насчитывается 104 099 пациентов с COVID-19.
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68

В пятницу лаборатории в Чешской Республике провели более 27 000 антигенных и более 30 000 ПЦР-тестов на коронавирус. Число госпитализированных с covid снизилось на 162 человека. Сейчас в больницах 5 812 человек. 947 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 

Индекс риска противоэпидемической системы PES упал до 68 баллов. Согласно первоначальным данным министерства здравоохранения, значение индекса PES со вторника на отметке 68. Сегодня были опубликованы пересмотренные данные за четверг и пятницу: индекс за эти два дня снова вырос до 70 пунктов. Дополнительные два балла добавили из-за увеличения в течение недели числа больных с коронавирусом, у которых инфекция проявилась только в больнице. 

Все четыре параметра улучшились, в том числе и репродуктивное число, которое снизилось с 0,99 до 0,98. Чехия с середины января находится на пятой ступени риска, но индекс PES соответствует четвертой ступени. Министр здравоохранения Ян Блатны заявил в четверг, что оценка PES больше не актуальна для определения ограничительных мер.

 

 

Источник: ceskenoviny

 

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия пандемия здоровье Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Чехия закрыла границы для иностранцев
30.01.2021 09:22 Общество
Чехия закрыла границы для иностранцев
491 0
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
29.01.2021 20:31 Политика
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
650 0
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
29.01.2021 19:49 Политика
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
1488 0
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
29.01.2021 12:44 Экономика
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
5618 2
Последние новости:
30
января
Чехия закрыла границы для иностранцев
30.01.2021 09:22 Общество
Чехия закрыла границы для иностранцев
491 0
29
января
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
29.01.2021 20:31 Политика
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
650 0
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
29.01.2021 19:49 Политика
В Праге прошла акция протеста с требованием отставки правительства
1488 0
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
29.01.2021 12:44 Экономика
На Карловом мосту в Праге стоит несколько автомобилей
5618 2
Погода в Чехии на выходные: настоящая зима вернется в субботу
29.01.2021 10:29 Экономика
Погода в Чехии на выходные: настоящая зима вернется в субботу
3052 0
Инициатива Chcípl PES планирует демонстрацию в Праге
29.01.2021 07:32 Политика
Инициатива Chcípl PES планирует демонстрацию в Праге
2021 0
Как изменятся меры по борьбе с коронавирусом в Чехии
29.01.2021 06:43 Общество
Как изменятся меры по борьбе с коронавирусом в Чехии
7879 0
28
января
В Чехии выявили 8452 новых случая заражения коронавирусом
28.01.2021 12:34 Общество
В Чехии выявили 8452 новых случая заражения коронавирусом
2737 0
Министры не поддержали открытие горнолыжных курортов в Чешской Республике
28.01.2021 06:30 Спорт
Министры не поддержали открытие горнолыжных курортов в Чешской Республике
2292 0
Правительство Чехии обсудит, как ужесточить меры по борьбе с коронавирусом
28.01.2021 06:19 Политика
Правительство Чехии обсудит, как ужесточить меры по борьбе с коронавирусом
4335 0


Мобильная версия