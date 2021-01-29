Как изменятся меры по борьбе с коронавирусом в Чехии

В четверг, 28 января, правительство ужесточило меры против распространения covid-19. Дополнительные ограничения связаны с риском распространения более заразной британской мутации коронавируса. Здесь список новых ограничений.

Передвижение

1. Необходимо ограничить контакты со всеми кроме членов семьи

2. Допустимы путешествия только к личным загородным домам или дачам. Там могут находиться только члены одной семьи.

3. Услуги по размещению будут доступны только сотрудникам компаний в командировке, но без дополнительного обслуживания. На месте потребуется письменное сопровождение от работодателя.

4. Подъемники и канатные дороги закрыты для посещения. Исключение — подъемники, которые помогают в работе транспортных служб или спасателей.

5. С субботы в силу вступает ограничение, которое запрещает пребывание иностранцев в Чешской Республике, если они приехали по причинам, не связанным с работой, школой, родственниками или, если они прибыли с нарушением мер Министерства здравоохранения.

Торговля

6. Продажа товаров на рынках или в в мобильных точках продаж запрещена. Исключение действует для регионов, в которых невозможно купить продукты питания или товары из "дрогерии" в других магазинах, кроме как в мобильных киосках.

Посещение больниц

7. Запрещено посещение пациентов, которые попали в отделение неотложной помощи.

8. Исключения для третьих лиц возможны во время родов, а также для посещения пациентов с ограниченными возможностями здоровья; посещения пациентов хосписа и других пациентов в терминальной стадии неизлечимой болезни.

Респираторы

9. Автошколы смогут работать, но во время занятий инструкторы и студенты должны будут использовать респираторы класса FFP2 или KN95.

10. Ношение респираторов в очагах распространения коронавируса не будет обязательным, но Кабинет министров рекомендует их в качестве защиты.

Бесплатные тесты

11. Люди смогут проходить бесплатный антигенный тест на covid-19 каждые три дня, если у них есть VZP. Она вступает в силу в понедельник, 1 февраля.

Источник: novinky