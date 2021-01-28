В Чехии выявили 8452 новых случая заражения коронавирусом

В среду, 27 января, коронавирус выявили у 8452 человек в Чехии — на 240 положительных результатов больше, чем неделю назад.

В настоящее время в Чехии коронавирусом болеют 97 316 человек. За все время пандемии заболели 964 660 человек, из них 851 400 выздоровели. На сегодняшний день медики в Чешской Республике ввели 236 697 доз вакцины от COVID-19, из которых 11 381 — в среду.

27 января в больницах было 5925 человек с covid-19. Во вторник госпитализировали 1022 человека в тяжелом состоянии. Количество пациентов с коронавирусом в больницах имеет решающее значение для возможного смягчения ограничительных мер. Министр здравоохранения Ян Блатны ранее заявлял, что ослабление мер будет возможно, если число госпитализированных с covid-19 сократится до 3000 человек

Сильнее всего коронавирус распространился в регионе Трутнов, где за последние семь дней обнаружили 1025 случаев заражения на 100 000 жителей.

В Чехии вакцинация от коронавируса проводится с 27 декабря, пока вакцина вводится медицинским работникам и пожилым людям старше 80 лет. По данным на сайте Минздрава, вторую дозу уже получили 22 227 человек, в среду — почти 4000 человек. Большинство вакцинированных получили препарат от компаний Pfizer и BioNTech, около 2% — от Moderna.

Из-за перебоев в поставках вакцины пресс-секретарь Министерства здравоохранения порекомендовала регионам приостановить прием заявок на вакцинацию. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, нужно сначала поставить вторую прививку тем, кто уже получил первую дозу вакцины. 1500 бронирований уже отменены по этой причине.

Источник: ceskenoviny