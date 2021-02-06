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Новый клуб развития детей открылся в Праге

Новый клуб развития детей открылся в Праге

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В Праге открылся клуб разУмных детей «‎‎CleverKids». Создатели клуба рассказали, как ментальная арифметика и игры помогают детям развивать мозг и получать новые знания.
Новый клуб развития детей открылся в Праге

Проект начал свою работу летом 2020. Клуб РазУмных детей «‎‎CleverKids» — это пространство, где все программы нацелены на развитие и обучение детей через игру, логику, развитие  критического мышления — через развитие интереса к самому процессу познания. Программы рассчитаны на детей разных возрастных групп. 

Основатели клуба — учитель математики, методист с большим опытом работы с детьми Зарапина Ольга и руководитель и преподаватель ментальной арифметики Академии развития интеллекта AMAKids в Праге 6 Наталья Гладкова. Их цель — научить ребят самостоятельно получать знания. 

Какие программы предлагает клуб?

Лига юных математиков

Эти занятия для тех, 

— кто любит уроки математики, и хотел бы узнать побольше.

— кому скучно решать однообразные задачи, повторяя решения учителя.

— кто думает, что в математике нет творчества и юмора, изящества и виртуозности, но хочет проверить, не ошибается ли он.

Авторская программа создателей клуба основана на лучших традициях русской математической школы в сочетании с передовыми педагогическими технологиями и инновациями. Маленькими шагами ученики входят в прекрасный мир большой математики! Занятия подходят детям, которые учатся в любой системе школ (чешская, русская, британская и т. д.). Дети получают ключи к решению любых задач, не только математических. Они учатся мыслить творчески,  логически, а главное, нетривиально! Детям старшего возраста безусловно потребуются знания математических определений и фактов. В процессе занятий преподаватели помогают подтянуть все, что было упущено в школе.

 

 

Ментальная арифметика

Ментальная арифметика — не замена математики, а лишь ее дополнение, которое может помочь ребенку справиться с основной дисциплиной. Ментальная арифметика развивает абстрактное мышление. В первых классах это помогает в математике, позже этот навык станет бесценным помощником при изучении геометрии, физики, химии и черчения, где без пространственного мышления не обойтись. Пространственное и логическое мышление помогает детям без труда справляться со стандартной и даже усиленной школьной программой. Детям, прошедшим курс ментальной арифметики, легче учиться, работать в режиме многозадачности, искать альтернативные решения задач и добиваться целей.

Критическое мышление

Вы уверены, что ваш ребенок осознает и фиксирует полученную информацию, которая должна стать знаниями? Дети рассказывают вам, что они делали в школе и что им запомнилось во время урока? Известно, что дети способны запомнить больше информации, чем взрослые, а новые знания остаются в памяти ребёнка гораздо дольше. Мыслительные способности в детстве намного активнее, надо лишь научить ребенка осознавать и качественно перерабатывать полученную информацию. Сделать мозг эластичным, заставить повышать свою эффективность – вот задача курса. Чтобы научиться качественно запоминать, нужно освоить навык правильного хранения и быстрого извлечения информации из головы. Знания, которые мы получаем из внешних источников, становятся нашими только, если мы умело и осознанно размещаем их в себе.

Группа раннего развития для малышей

С опытным педагогом в небольших группах малыши шаг за шагом готовятся к школе, знакомятся с буквами и цифрами, играют, рассуждают и учатся грамотно излагать свои мысли.

 

Русский язык по субботам

Детям-билингвам, которые живут и учатся в неродной языковой среде, часто не хватает знаний русского языка. В клубе ребята учатся не просто чисто и грамотно говорить и писать, но и анализировать, размышлять и думать на языке Пушкина и Тургенева.

Игротека

Игра — это не только несерьезное времяпровождение. Игра — это особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил, а также умения принять решение (как поступить, что сказать, как выиграть и т.д.). Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность учащихся, игра таит в себе богатые обучающие возможности. Воспитательная функция игрового занятия заключается в воспитании такого качества как внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре, также развивается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки, вежливости.

Квесты 

Что такое квест? Квест — это особая игра, в которой дети получают цепочку заданий, следующих друг за другом. Он создаёт захватывающий сценарий  не только  детского праздника, но и серьезного занятия.

Клуб устраивает:

— познавательные квесты в парках и садах города

— онлайн-квесты

— квесты на день рождения или праздник (в студии или у вас дома)

А еще в центре работает детский буккроссинг! На книжной полке в клубе разУмных детей вы можете взять насовсем или на время понравившуюся ребенку книгу. Приносите детские книги на русском языке и обменивайтесь с другими!

В клубе можно организовать и провести день рождения или арендовать помещение для детского праздника.

«Наша задача — помочь детям не заблудиться в реалиях сегодняшнего дня и научиться максимально эффективно использовать свой природный потенциал. Мы уверены, что каждый ребенок — гений!», — рассказывает основательница клуба. 

Первый Клуб РазУмных детей «‎‎CleverKids» открыл свои двери девчонкам и мальчишкам по адресу Muchova 9, Praha-6,  возле метро Hradčanská.

Сейчас заняти проходят в онлайн-режиме.

 
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Темы
дети Прага Прага на русском образование игры
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