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Перепись населения в Чехии 2021: участвовать обязаны все

Перепись населения в Чехии 2021: участвовать обязаны все

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В 2021 году пройдет перепись населения Чехии. Участвовать будут все. Тем, кто уклонится от процедуры, грозит штраф. Количество вопросов в анкетах сократится почти вдвое по сравнению с последней переписью.
Перепись населения в Чехии 2021: участвовать обязаны все

Перепись 2021 года обязательна для всех, кто на момент переписи, то есть в ночь с 26 на 27 марта этого года, постоянно проживает в Чешской Республике или имеет право на временное пребывание более 90 дней.  Каждый человек вне зависимости от места физического проживания, возраста и состояния здоровья должен заполнить анкету. За жителей Чехии, которым еще не исполнилось 18 лет, поучаствовать в переписи должен их законный представитель. Иностранцы, проживающие в Чехии, тоже должны поучаствовать в переписи населения. Анкета будет доступна на разных языках.

Онлайн-анкеты будут доступны  с 27 марта по 9 апреля. Бумажную форму можно будет заполнить с 17 апреля по 11 мая. Ее доставит специальный человек. Предполагается, что 60% людей заполнят онлайн-формы. Остальное население поучаствует в переписи с помощью Чешской почты. Члены комиссии будут приезжать прямо домой к людям, также анкеты можно будет взять и отправить в 800 отделениях почты.

На заполнение формы понадобится около 15 минут. Анкету можно будет заполнить онлайн на мобильном телефоне. Приложение заполняет некоторые данные автоматически — после ввода национального идентификационного номера (rodné číslo) автоматически заполнятся номер удостоверения личности и пол. 

В предыдущей переписи 2011 года люди должны были заполнить анкету на трех страницах и ответить на 47 вопросов, в этом году вопросов будет в два раза меньше. Учитываются данные, действительные к 00:00 26 марта, поэтому, если 27 марта у вас день рождения, в графе «возраст» вам нужно написать на год меньше, чем вам исполнилось.

Чешское статистическое управление узнает имена и фамилии людей, тип и номер их документа, удостоверяющего личность, дату рождения и пол, место проживания, национальность, родной язык, образование, количество детей, род занятий и информацию о поездках. Статистики также подготовили вопросы об образе жизни, размере квартиры, подключении к газу и водопроводу, способе отопления или составе домохозяйства (люди, проживающие на одной территории и отношения между ними). Также добровольно можно указать, национальность и вероисповедание. 

Вопрос о религии и национальности полностью открыт, в приложении не зарегистрированы названия церквей Чешской Республики, поэтому люди будут вписывать их самостоятельно. Согласно последней переписи населения 2011 года, в Чешской Республике проживает более 15 000 рыцарей-джедаев из мира кино «Звездные войны». 

В анкете Чешский статистический институт (ČSÚ) предлагает выбрать только из двух полов — мужчина и женщина. Другие виды гендерных идентичностей не учитываются. Причем онлайн-анкета сделает это автоматически после ввода национального идентификационного номера .

За отказ от заполнения анкеты грозит штраф в размере 10 000 крон. Перепись, включая подготовку и анализ данных в период с 2018 по 2023 год, обойдется государству в 2,23 миллиарда крон. Последняя перепись стоила 2,27 миллиарда крон. 

 

Источник: seznamzpravy

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Темы
население Чехия Прага на русском иностранцы статистика штраф
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