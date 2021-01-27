Три чешских города вошли в TOP-10 мест с самым плохим воздухом

Города Карвина, Острава и Гавиржов вошли в десятку худших европейских городов по состоянию воздуха . Ческе-Будеёвице оказались среди лучших.

Исследование было опубликовано в профессиональном журнале Lancet Planetary Health.

Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) впервые изучили влияние загрязнения воздуха на здоровье людей в европейских городах. Они сосредоточились на количестве смертей от двух факторов — частиц пыли (PM2,5) и диоксида азота (NO2). Оценка уровня загрязнения основана на сравнении значений за 2015 и 2018 годы. Исследователи изучили тысячи европейских городов.

В десятку городов, наиболее загрязненных частицами пыли, входят города только из трех стран — Италия, Польша и Чехия. Карвина занял третье место, моравско-силезский мегаполис Острава — шестое, Гавиржов — десятое место. По оценкам исследователей, только из-за несоответствия городов стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), там ежегодно умирает 389 человек.

Областная гигиеническая станция уже предупреждала, что «мониторинг загрязнения воздуха в Моравскосилезском регионе показывает постоянные проблемы с чрезмерным содержанием пыли в воздухе, особенно в агломерации Остравы-Карвина и в прилегающих районах». Это подтверждает и новое исследование. Среди причин — большое количество промышленных предприятий, локальное отопление, транспорт.

Мэр Остравы Томаш Мацура сказал журналистам, что на ситуацию влияет местоположение города.

«Географическое положение города и перенос выбросов с близлежащей границы с Польшей также играют важную роль, поскольку здесь не только большая концентрация предприятий тяжелой промышленности, но и много старых бытовых котлов, работающих на угле», — комментирует Мацура. – 2020 год был лучшим в истории измерений, среднегодовые лимиты выбросов переносимой по воздуху пыли не превышались ни на одной из измерительных станций Остравы».

По словам мэра, Острава инвестирует от десятков до сотен миллионов крон в год в экологические проекты — город финансирует замену котлов, очистку дорог, переходит на экологические виды общественного транспорта, строит новые парки.

«Руководство города также поддержит ужесточение европейских лимитов выбросов и хотело бы расширить юридические полномочия в регулировании промышленных источников », — добавил он.

Мэр Карвина Мирослав Гайдушик был удивлен статистикой. «На мой взгляд, на здоровье людей влияет не только воздух, но и пыль, с которой соприкасаются шахтеры в шахтах», — прокомментировал мэр.

Городские власти пытаются помогать с заменой бойлеров и уборкой пыли на улицах, но проекты требуют финансовых вложений: «Я был бы рад, если бы мы могли получить больше денег от государства за счет различных программ субсидий».

Самая высокая преждевременная смертность от диоксида азота, связанная с эксплуатацией автомобилей и мотоциклов, была зарегистрирована исследователями в Мадриде. В Брешии, Италия, обнаружили самое большое количество пылевых частиц. Здесь плохой воздух может убить до пятнадцати человек из ста.

В исландском Рейкьявике самый чистый воздух в Европе, следующие 19 строчек занимают скандинавские города. Ческе-Будеёвице стал лучшим из Чехии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха является одной из наиболее распространенных причин заболеваний и уносит жизни семи миллионов человек в год.

Источник: lidovky.cz