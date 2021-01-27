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В Чехии стало в три раза больше иностранных работников

В Чехии стало в три раза больше иностранных работников

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Пятнадцать процентов сотрудников в Чешской Республике — иностранцы. Доля работников из-за границы на чешском рынке труда увеличилась почти втрое за последние десять лет. Треть иностранных сотрудников словаки и почти четверть — украинцы.
В Чехии стало в три раза больше иностранных работников

Количество сотрудников-иностранцев увеличилось во всех секторах. Кризис, вызванный коронавирусом, лишь временно прервал рост их числа в прошлом году. 

«Важно понимать, что без иностранцев занятость в Чешской Республике вообще не увеличилась бы. В период с 2010 по 2019 год у нас появилось 407 000 иностранных сотрудников и только 63 000 чешских. Конечно, это связано с демографическими причинами», — сказал Далибор Холи из Чешского статистического управления. Чешское общество стареет: сокращается часть активного населения, увеличивается количество пожилых людей.

В 2010 году в Чешской Республике работало около 215 400 иностранных сотрудников. Они составляли 5,5% от 3,89 млн сотрудников в Чешской Республике в целом. В конце 2019 года почти 621 900 человек из-за границы работали в Чехии. Доля выросла до 14,7%. Всего было 4,23 миллиона сотрудников.

Во многих отраслях до эпидемии коронавируса иностранцы составляли значительную часть рабочей силы. В сельском и лесном хозяйстве их доля с 2010 года увеличилась с менее чем 4% до 17%. На их долю приходилась четверть сотрудников в сфере размещения, питания и гостеприимства. Десять лет назад — менее 6%.

В строительстве с 2010 года доля увеличилась с 14 до 28%. В секторе административных и вспомогательных услуг, который, по словам Холи, включает агентства по трудоустройству, в прошлом году иностранцы составляли 54% сотрудников. В обрабатывающей промышленности эта доля выросла с 6% до почти 16%. В 2010 году на промышленных предприятиях работало 66 000 иностранцев, в 2018 — 178 700 человек.

Каждый третий иностранец работал в Чехии на неквалифицированных должностях. Почти 23% работали с машинами и оборудованием или занимались ремеслами. Среди иностранцев есть и группа квалифицированных экспертов в сфере ИТ. 

В прошлом году, несмотря на эпидемию коронавируса, в Чехии стало на 22 300 больше иностранных работников. Всего — 644 164 человека. В первой половине 2020 года их количество сократилось почти на 20 000 человек, до 602 315 человек. С июля наблюдается рост. В ноябре в стране было трудоустроено 660 601 иностранца, это примерно на 58 000 больше, чем в июне. В декабре чешский рынок труда снова потерял около 16 400 рабочих из-за границы. 

В 2019 году почти треть иностранных сотрудников составляли словаки и почти четверть — украинцы. 7% из Польши, 7% из Румынии и 6% из Болгарии. Только 3% иностранных сотрудников прибыли из России и 2% из Вьетнама. 

 

 

Источник: ceskenoviny

 

 

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