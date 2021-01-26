Палата депутатов Чешской Республики отказалась от идеи легализации марихуаны

Во вторник, 26 января, Палата депутатов Чешской Республики отклонила предложение об ограниченной легализации марихуаны. За легализацию в основном выступили депутаты от партии "Пираты".

В Палате депутатов обсуждалось предложение о легализации выращивания каннабиса. Речь шла о возможности выращивать до пяти кустов каннабиса в домашних условиях. Пленарное заседание отклонило поправку о веществах, вызывающих привыкание, которую в основном поддерживают Пираты — против проголосовали 55 из 89 депутатов.

Депутат-пират Томаш Вымазал подчеркнул, что это изменение может предотвратить привлечение к уголовной ответственности невиновных людей.

«Каннабис очень популярен в Чешской Республике. Согласно различным исследованиям, более чем каждый четвертый подросток имеет опыт употребления, а среди взрослых — даже двое из пяти», — сказал он. По словам председателя STAN Вита Ракушана, речь идет об устранении контролируемого государством лицемерия.

Министр здравоохранения Ян Блатны сказал, что поправка противоречит международному праву и антинаркотической политике. «Это создает большие социальные риски и риски для здоровья», — сказал он.

«Люди, которые долгое время употребляют вызывающие привыкание вещества, в том числе и марихуану, достигают стадии, когда их IQ равен IQ макаки», — сказал Зденек Ондрачек.

По словам Карлы Маржиковой из партии SPD, каннабис может вызвать потерю мотивации, депрессию или тревожность. Депутат-пират Томаш Мартинек спросил о позиции председателя SPD Томио Окамуры, поскольку в своей книге тот выступал за легализацию легких наркотиков. В ответ Окамура назвал пиратов политическими мошенниками и сказал, что имел в виду легализацию медицинского каннабиса.

Поправка предполагала, что люди смогут хранить дома до 1,25 кг сухого каннабиса. Посторонние не должны иметь доступ к этим запасам, иначе владельцу марихуаны придется заплатить штраф до 15 000 крон. Вне дома люди могли бы иметь при себе до 30 граммов марихуаны. Такое же количество, то есть 30 граммов, можно было бы законно передать другому взрослому, но только бесплатно.

Авторы предложения делали ставку на то, что ограниченная легализация каннабиса сократит его продажи на черном рынке, а также уменьшит количество преступлений, связанных с ним.

Вместо этого Палата депутатов поддержала предложение правительства, которое может сделать медицинский каннабис еще более доступным. По словам бывшего министра здравоохранения Адама Войтеха, в прошлом году пациентам было прописано около 66 килограммов медицинского каннабиса, это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Медицинская страховка покрывает 90% его стоимости.

Источник: ceskenoviny