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Чешские политики собрались на вечеринке в отеле, им грозит штраф и лишение полномочий

Чешские политики собрались на вечеринке в отеле, им грозит штраф и лишение полномочий

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Председатель Национального агентства спорта Милан Гниличка уходит с должности. На выходных он нарушил ограничения, действующие на территории Чехии в связи с распространением covid-19.
Чешские политики собрались на вечеринке в отеле, им грозит штраф и лишение полномочий

Гниличка присутствовал на празднике бизнесмена Петра Бенды, который организовал вечеринку в одном из отелей города Теплице. На вечеринку также пришли заместитель председателя правления Чешского телевидения Йиржи Шлегр, бывший премьер-министр Иржи Пароубек и начальник полиции Либерца Владислав Гусак. 

Гниличка заявил, что полностью осознает ответственность, которую несет как член правящей коалиции.

«Поэтому после ненужной ошибки, которую я совершил, я решил отказаться от своего депутатского мандата. Что касается должности главы спортивного агентства, я подожду, чтобы понять, как спортивная среда ко всему этому относится. Пока я чувствую большую поддержку», — сказал он. Ранее Гниличка извинился и отправил 50 000 крон в фонд People in Need для людей, попавших в беду.

Гниличку в Палате депутатов заменит бывший заместитель мэра Раковника Мирослав Самаш. 

Бывший хоккейный вратарь Гниличка заявил в понедельник, что совершил ошибку.

«Я не пил, я поехал домой после ужина и нескольких деловых встреч. Но я понимаю, что совершил большую и глупую ошибку, за которую я очень прошу прощения и готов нести ответственность», — сказал он.

Премьер-министр Андрей Бабиш также призвал его взять на себя ответственность. «Это прежде всего нарушение постановлений правительства. Господа уже сделали из них отрывной календарь. Все участники, включая отель, в котором произошло событие, должны понести ответственность», — написал он в Twitter. .

В субботу вечером в отеле Prince de Ligne в Теплице прошло празднование 50-летия бизнесмена и бывшего влиятельного политика CSSD Петра Бенда. Помимо Гнилички, в мероприятии приняли участие Йиржи Шлегр, вице-председатель Чешского телевизионного совета Йиржи Пароубек, бывший премьер-министр и десятки других гостей.

На мероприятии также присутствовал начальник полиции Либерецкого края Владислав Гусак. Он пока не прокомментировал ситуацию.

«Он должен понести личную ответственность за участие в праздновании в Теплице», — говорит министр внутренних дел Ян Гамачек. Аналогичное мнение высказал и президент полиции Ян Швейдар, который назвал участие начальника полиции в субботних торжествах непростительным. 

Судя по фотографиям Блеска, большинство гостей на торжестве были без масок. Некоторые из них уехали домой на собственных машинах или такси около полуночи, другие, например, Пароубек, ночевали в отеле до воскресенья,  несмотря на то, что во время пятой ступени противоэпидемических мер проживание допустимо только в случае деловой поездки или  хоум-офиса.

Организатор и участники мероприятия нарушили ряд мер против распространения коронавируса, им грозит штраф. Дело расследуется полицией.

В Чешской Республике действуют ограничения, согласно которым внутренние помещения ресторанов должны быть закрыты; в общественных местах обязательно ношение масок и соблюдение дистанции; на мероприятиях в помещении и на открытом воздухе могут встречаться не более двух человек, а с 21:00 в действие вступает запрет на вечерние выходы из дома. 

«Эти действия являются нарушением постановлений правительства. Как организатору, так и участникам грозит штраф», —сказал министр внутренних дел Ян Гамачек.

Это не первый раз, когда СМИ ловят политиков или других общественных деятелей, нарушающих постановления правительства. В октябре Блеск сфотографировал бывшего министра здравоохранения Романа Примулу, который покидал ресторан — там проходила встреча с главой депутатов партии ANO Ярославом Фалтынеком. Вскоре после этого Примула был вынужден покинуть правительство. Фалтынек оставил только пост первого вице-президента партии ANO, но сохранил свое место в палате депутатов. В январе газеты писали о том, что бывший президент Чехии Вацлав Клаус больше часа провел в закрытом ресторане в Праге и неоднократно выступал без маски на публике.

 

 

Источник: aktualne.cz

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Темы
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