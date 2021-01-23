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Германия внесла Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском

Германия внесла Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском

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Германия включила Чешскую Республику в список стран с высоким эпидемическим риском, в полночь с субботы на воскресенье вступят в силу более строгие меры для въезда граждан из Чехии в Германию.
Германия внесла Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском

Ужесточение мер для Чехии может повлиять на организацию рабочих поездок. Правительство Саксонии уже объявило, что с воскресенья оно будет требовать от чешских приграничных работников два теста на коронавирус в неделю. В Баварии работники из Чехии должны проходить проверку каждые 48 часов.

Помимо Чешской Республики, Германия добавила 24 страны или региона в список стран, где коронавирус распространяется особенно быстро. Среди стран - членов Европейского Союза это Эстония, Литва, Латвия, Португалия, Словения и Испания. Из остальных стран, не входящих в ЕС, в список попали Израиль и Палестина, США, Мексика и балканские страны, такие как Косово, Черногория и Сербия.

Саксония разрешает работникам из Чехии пройти первый тест уже на месте, это значит, что они могут пересечь границу в первую поездку без теста. Также рекомендуется иметь при себе трудовой договор или другое свидетельство от работодателя. Саксония будет признавать чешские экспресс-тесты. Саксонские работодатели будут дополнительно получать десять евро (260 крон).

«Цель этой меры — обеспечить максимально возможную защиту от проникновения вируса из Чешской Республики и в то же время предоставить работникам из других стран наилучшие условия для поездок», — говорится в заявлении правительства Саксонии.

Основным ограничением для обычных поездок в Германию является то, что при прибытии из зоны повышенного риска необходимо иметь при себе отрицательный тест. Раньше его можно было сдать после прибытия. Даже при отрицательном тесте люди должны пройти десятидневный карантин. Его можно сократить, если сдать тест еще раз не раньше, чем через пять дней изоляции и и подтвердить отрицательный результат.

 

Источник: lidovky.cz

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Темы
пандемия коронавирус Германия ограничение транспорт Чехия
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