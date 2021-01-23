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В Гонконге пенсионер три года ждет своей экстрадиции в Чехию

В Гонконге пенсионер три года ждет своей экстрадиции в Чехию

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Чешский пенсионер Владимир Швец три года ждет перевода в Чехию в тюрьме Гонконга. В январе 2018 года он был приговорен к 27 годам заключения за контрабанду кокаина из Южной Америки в Гонконг.
В Гонконге пенсионер три года ждет своей экстрадиции в Чехию

Чехия подписала с этим китайским административным районом соглашение о передаче осужденных, но оно пока не действует. По данным чешских властей, задержки происходят на стороне Гонконга. На это также влияет пандемия коронавируса.

«Обычно мы пишем электронные письма через консульство в Гонконге, но я не знаю, что происходит вокруг его дела, я даже не знаю, как это выяснить», — говорит Вера, сестра осужденного Владимира, которая весной исполнится 73 года. Он отметит уже четвертый день рождения в заключении. 

Владимир Швец никогда не был судим в Чешской Республике, у него не было проблем с алкоголем, он не контактировал с наркотиками. По словам его родственников, он жил на Шумаве, он имеет проблемы со слухом и на момент ареста не знал ни одного слова на английском языке. У него не было замечено много денег, Швец имел долги за аренду квартиры. 

Он ждал под стражей больше года. Он не признает вину и считает себя жертвой картеля, который поместил наркотики в подаренный чемодан.

«Он продолжает писать мне, что он невиновен, однажды я сказала ему, что он просто "глупый"», — отмечает сестра, которая верит в его невиновность. 

 
«После осуждения чешские власти начали переговоры с Гонконгом, и в прошлом году они согласились принять осужденного, — говорит официальный представитель Министерства юстиции Владимир Ржепка. — Нам еще не сообщили, окончательно ли согласились в итоге власти Гонконга передать осужденного». Швеца планировалось доставить в Чехию по государственным каналам еще в ноябре. 

Владимир Швец остается в тюрьме. Он не видел своих родственников с момента ареста, его лично навещают представители чешского консульства в Гонконге. По словам официального представителя МИД Зузаны Штиховой, они очень заинтересованы в его деле.

«По крайней мере, раз в месяц коллеги разговаривают с ним по телефону. В связи со строгими противоэпидемическими мерами его посещают в тюрьме примерно раз в квартал. Ему привозят чешские газеты и организуют ему покупку самых важных медицинских и гигиенических средств».

В своем последнем письме к сестре Владимир Швец пишет, что сидит один среди китайцев,  в основном это убийцы и торговцы наркотиками. «Его единственное желание — вернуться в Чешскую Республику», — говорит сестра Вера. По ее словам, Владимир считает, что будет автоматически освобожден после возвращения в Чехию.

«Я не хочу разбивать его сердце, поэтому я стараюсь избегать этой темы», — комментирует сестра.

В Чешской Республике на основании межправительственного соглашения о передаче осужденных Владимир Швец должен отбыть то же наказание, что и в Гонконге. Но промеждение может стать фатальным. В сентябре прошлого года в той же тюрьме умер другой чешский пенсионер, также осужденный за контрабанду кокаина. Власти Чехии также готовили его транспортировку на родину, но пенсионер из Колина не дожил до возвращения домой. 

 

 

Источник: irozhlas

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Темы
Гонконг Чехия экстрадиция наркотики пенсионеры преступность тюрьма
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