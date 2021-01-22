Погода в Чехии на выходные: ожидается сильный ветер, метеорологи советуют отказаться от походов

В субботу в Чехии ожидается сильный ветер, который может повредить деревья. Метеорологи рекомендуют жителям республики отказаться от походов в горы.

В субботу в Чехию придет холодный фронт. В Моравии в субботу утром еще будет тепло — до 8 ° C, а в Богемии дневные температуры будут чуть выше ноля, примерно от 0 до + 3 ° С. Во второй половине дня в Моравии также резко похолодает, возможен дождь и снег.

На востоке Чешской Республики в субботу ожидается сильный ветер, который может достигать скорости до 70 километров в час (или 19,4 м/с). На горных хребтах скорость может достигать 110 километров в час (30,6 м/с).

Снегопады пройдут на западе и северо-западе Чехии. Выпадет около десяти сантиметров снега, в Рудных горах около 15 сантиметров.

На северо-востоке Пардубицкого региона, а также в Оломоуцком и Моравскосилезском регионах следует ожидать сильного ветра с 00:00 субботы до 12:00 воскресенья. В субботу утром сильный ветер будет дуть на востоке Южно-Моравского края и в Злинском крае.

По словам метеорологов, ветер может повредить деревья и нанести незначительный ущерб зданиям. Метеорологи советуют людям отказаться от походов в горы.

Источник: meteocentrum