Чешский студент научил пчел делать абажуры для ламп

Эдуард Зайберт, студент Либерецкого университета, научил пчел делать абажуры для ламп. За год пчелы делают три абажура. Для этого им нужна только форма из воска.

Фото: ČTK

Даже лампы с холодным светом благодаря этим изделиям излучают приятный теплый свет и тонкий медовый аромат. Все началось со стекла.

«Первоначальный план состоял в том, чтобы сделать скульптуру из расплавленного стекла с использованием технологии "утраченного воска", я думал, как создать восковую модель с помощью 3D-печати, чтобы она мне подошла, и это привело меня к пчелам», — сказал Зайберт.

Сначала он изучал архитектуру в Либереце, а затем продолжил обучение в Академии искусств, архитектуры и дизайна в Праге, где работал со стеклом под руководством Рони Плесла. За проект «Улей» он выиграл Премию фонда Preciosa и премию CzechInvest в конкурсе на лучший стартап Технического университета Либерец 2020.

Молодой художник пять лет работал над пчелиным проектом.

«Пчелы не могут научиться, это вы должны адаптироваться к тому, что они могут делать. Поймите, как они думают, как они строят, и не пытайтесь "сломать" их, а помогайте им в том, что вы хотите от них получить», — объяснил Зайберт.

К пчелам в улей помещается готовая форма из воска — это восковая пластина, части которой склеены пчелиным воском. Пчелы утончают перегородку своими жвалами и потом заполняют пространство тонкой и полупрозрачной массой, одновременно укрепляя соты. Пчеловод должен вовремя вынуть изделие из улья, чтобы пчелы не нанесли слишком много меда.

«Нам предстоит еще много испытаний. Результат зависит, например, от того, где вы вешаете соты в улье. Иногда пчелы игнорируют ее. Их нужно размещать в улье в подходящее время — пчелы не строят с осени до весны. Если вы пропустите подходящее время, пчелы начнут работать только через год», — рассказал автор проекта. — Пчелы очень продуктивны, но мы стараемся их не принуждать и не раздражать».

За год пчелы могут сделать три абажура.

Каждый светильник уникален, получаются разные формы и цвета. Как только продукт получит сертификат CE, он будет доступен в выставочном зале в Праге, который Зайберт строит с несколькими художниками по стеклу и ювелирами.

«Нам все усложнил covid-19, мы готовы открыться, как только меры против коронавируса позволят это сделать», — сказал он.

По его словам, один светильник будет стоить примерно 8000 крон. Проект поможет пчеловодам, которые получат почти 20% стоимости. В этом году Seibert планирует выпустить около сотни светильников Beehive ("Улей").

Источник: aktualne.cz