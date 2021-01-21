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Коронавирус vs грипп: последствия болезней сильно отличаются, говорят врачи

Коронавирус vs грипп: последствия болезней сильно отличаются, говорят врачи

420on 1964 0
На этой неделе в Чешской Республике открылся первый Центр постковидного ухода. Врачи хотят сосредоточить внимание на последствиях болезни для пациентов.
Коронавирус vs грипп: последствия болезней сильно отличаются, говорят врачи

Нарушения дыхания, изменения в легких, боль в груди, усталость или кашель, которые невозможно устранить. Эти проблемы не покидают человека даже через несколько месяцев после исчезновения симптомов covid-19. До десяти процентов всех пациентов, перенесших это заболевание, могут испытывать так называемые постковидные проблемы со здоровьем.

По словам пневмолога, заведующего пульмональной клиникой университетской больницы и медицинского факультета Карлова университета в Градце-Кралове Владимира Коближека, проблемы могут коснуться не только тех, кто перенес тяжелое течение COVID-19.

«Большинство из них — пожилые люди, но у нас есть и молодые пациенты, которым 40 или 30 лет, которые, несмотря на молодость, испытывают затруднения с дыханием даже через шесть месяцев после начала заболевания», — рассказывает журналистам врач.

В Центре наблюдается уже 400 человек. У большинства пациентов через шесть месяцев состояние легких улучшается — результаты КТ почти нормализуются, а все симптомы постепенно исчезают. Но есть и пациенты, у которых проблемы возникают даже через полгода. Наблюдение за пациентами, перенесшими коронавирус, началось в апреле прошлого года и продлится еще год. Окончательные результаты о последствиях болезни для организма появятся в начале января следующего года.

 

У пациентов с легкой формой заболевания, которые лечили covid только в домашних условиях, восстановление респираторных функций происходит очень быстро — примерно 25% из них полностью избавились от симптомов.

 

Значительно медленнее возвращаются к норме те, кто проходил лечение в больнице. Ожидается, что проблемы должны исчезнуть у подавляющего большинства амбулаторных пациентов в течение одного года. 

Благодаря сотрудничеству с Институтом информации и статистики здравоохранения университетская больница Градца-Кралове подготовила систему мониторинга важных клинических данных, связанных с уходом за наиболее тяжелыми пациентами с последствиями коронавируса. Это возможность следить за изменениями с момента заражения до полного выздоровления больного и избавления от последних проявлений болезни.

Тяжелый грипп или тяжелая пневмония может привести к тем же изменениям в легочной ткани, что и пневмония коронавируса. Но есть принципиальная разница — у некоторых пациентов Covid активирует иммунную систему так, что она начинает работать "чрезмерно" — врачи называеют такое состояние гипервоспалительным. Воспаление может возникать в различных частях тела — не только в легких, но и на коже, в почках или в кишечнике.

 

Вирус может привести к образованию тромбов. Может случиться венозный тромбоз в ногах, в головном мозге или артериальный тромбоз коронарных артерий, кровоснабжающих сердце. Таким образом, у пациента с ковидом может быть тромбоэмболия легочной артерии, ишемический инсульт или сердечный приступ. Наблюдая за пациентами, врачи Центра постковидного ухода могут обнаружить эти осложнения или тенденции к ним. 

 

По оценкам, около 10% всех людей, которые болеют COVID-19, имеют долгосрочные проблемы. Поражение нижних дыхательных путей и легких — наиболее частое явление среди постковидных последствий. 

Врачи объясняют: если человек молод и через 14 дней после исчезновения симптомов, он все еще чувствует недомогание —  это нормально. Если проблема сохраняется в течение десяти и более недель, следует обратиться к терапевту.

Центр предназначен для пациентов, которые попали в больницу из-за covid-19 с тяжелой формой коронавируса — все они должны обратиться к пульмонологу через несколько недель. Также в Центре занимаются теми, у кого была амбулаторная форма covid, а через три месяца все еще сохранились симптомы. 

В Градце-Кралове собраны эксперты по десяти специальностям, которых координирует пульмонолог. Пациентов обследуют на предмет функции и строения легких, проверяют также сердце, легочные сосуды, головной мозг и почки.

 

Источник: seznamzpravy

 

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Темы
коронавирус Болезни здоровье Градец Кралове врачи Чехия
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