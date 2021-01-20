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Индекс PES в Чехии снова растет

Индекс PES в Чехии снова растет

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По данным противоэпидемической системы (PES) индекс риска составляет 73 балла.
Индекс PES в Чехии снова растет

Во вторник, 19 января, в Чехии было подтверждено 9558 случаев заражения коронавирусом. Это на 1239 меньше, чем на неделю назад. Число новых случаев заражения COVID-19 в Праге тоже продолжает снижаться. Во вторник прибыло 905 зараженных, это на 50 человек меньше, чем на прошлой неделе. 

В настоящее время инфицированы 126 561 человек, из них в больницах — 6 668. Индекс противоэпидемического риска PES вырос с 70 до 73. Причина — рост репродуктивного числа R с 0,76 до 0,82.

Улучшились три других показателя, на основании которых рассчитывается оценка PES. Это среднее число инфицированных на сто тысяч жителей за последние две недели, а также 14-дневное среднее количество инфицированных среди пожилых людей и доля пациентов, госпитализированных с covid, у которых инфекция была обнаружена только в больнице.

Меры против коронавируса, которые действуют в Чехии, соответствуют строжайшей пятой ступени опасности.

 

 

Источник: novinky.cz

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коронавирус Чехия Прага здоровье Больницы
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