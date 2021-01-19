Из-за снегопада грузовики заблокировали автомагистраль на западе Чехии

Сильный снегопад во вторник, 19 января, стал причиной проблем на дорогах на севере и западе страны.

Фото: HZS Plzeňského kraje

Метеорологи предостерегают автомобилистов на севере Чехии, там может выпасть до 15 сантиметров снега.

В Карловарском крае снег не тает и остается на дорогах, даже в городах под ним образуется скользкий слой льда. В районе фиксируется все больше и больше ДТП.

Около 17:00 грузовики заблокировали автомагистраль D6 возле Енишова. Из-за аварии, которую другие грузовики пытались объехать, но застряли, на автостраде D6 по направлению из Хеба в Карловы Вары образовалась пробка. Машины выстроились в колонну, движение было восстановлено только около 19:30.

Авария случилась и на автомагистрали D5 по направлению в Германию возле пограничного перехода Розвадов. Столкнулись два грузовика — один съехал с шоссе, другой заблокировал целую полосу. В аварии никто не пострадал.

Во второй половине дня на севере Краловеградецкого региона выпал снег. На всех дорогах Трутновского района лежит рыхлый снег. В Крконоше дороги местами обледенели. В Либерецком районе из-за снегопада на главных дорогах образовалась слякоть — дорожные службы рекомендуют проявлять повышенную осторожность.

Метеорологи выпустили предупреждение о снегопаде, который начнётся вечером во вторник, для Устецкого, Либерецкого и Краловеградецкого края.

«Днем и вечером местами может выпасть от 5 до 15 см мокрого снега»

С полуночи до утра среды возможно образование наледи на дорогах, особенно в восточной части Чехии. Сильный ветер ожидается в районе Фридлант.

Источник: novinky.cz