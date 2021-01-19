Жительнице Опавы грозит три года тюрьмы за нарушение карантина

Сорокалетняя женщина из Опавского района нарушила карантин в начале декабря прошлого года. У неё был положительный результат на COVID-19, но она вышла из дома, чтобы купить сигареты.

Полиция получила жалобу, из которой узнала о нарушении запрета на выход из дома инфицированной женщиной.

Опавское территориального управление приступило к расследованию через месяц после получения информации. Теперь за делом следит прокурор.

Женщине пока не предъявлено обвинение, но, если это произойдет и нарушение будет признано судом, она может получить до трех лет лишения свободы. При нормальных обстоятельствах женщина получила бы не больше года за такое правонарушение, но событие произошло во время чрезвычайного положения — за распространение сovid-19 предусмотрено более строгое наказание.

«11 января было возбуждено уголовное дело по подозрению в распространении заразной болезни по неосторожности. Предусмотрено наказание от шести месяцев до трех лет лишения свободы», — сказал журналистам окружной прокурор Опавы Михал Кофлак.

Прокуратура по всей стране рассматривает несколько аналогичных дел, но все они связаны с весенней волной пандемии. Случай из Опавы первый во второй волне.

Во время весеннего чрезвычайного положения с 12 марта по 17 мая Верховная прокуратура (NSZ) зафиксировала четырнадцать случаев распространения заразной болезни. К уголовной ответственности привлечены четыре человека.

Источник: novinky.cz