Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.18
USD
21.59
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04n 1 °C
Британская мутация коронавируса может распространиться по Чешской Республике

Британская мутация коронавируса может распространиться по Чешской Республике

420on 1 0
В Брно было обнаружено 84 случая британской мутации коронавируса. Никого из инфицированных не пришлось госпитализировать.
Британская мутация коронавируса может распространиться по Чешской Республике

По запросу Национальной референс-лаборатории (NRL) остальные лаборатории в Чешской Республике провели анализ взятых ранее проб. В их числе была и лаборатория Университетской больницы в Брно. Именно там обнаружили 84 случая нового типа коронавируса. 

«Благодаря нашему методу тестирования мы могли исследовать старые образцы вплоть до сентября. 25 декабря наша лаборатория обнаружила первый образец с так называемой британской мутацией вируса. Всего мы обнаружили восемьдесят четыре случая, в которых было подозрение на эту мутацию», — сказала журналистам Вероника Плача, пресс-секретарь университетской больницы Брно.

Пресс-секретарь добавила, что за последние дни в больнице регистрировали от пяти до десяти случаев этой мутации, поэтому вероятность ее распространения в Чехии очень велика.

«Мы не госпитализировали никого с этой формой мутации в нашей стране. Это можно проверить в нашей системе, поэтому я могу подтвердить, что британская мутация не приводит к ухудшению развития болезни», — добавила Вероника Плача.

 

По словам руководителя Национальной референс-лаборатории (NRL) респираторных заболеваний Хелены Йиржинцовой, мутация появилась в Чехии еще 25 декабря, вероятно, ее привез сюда человек из Краловеградецкого региона, заразившийся в Германии.

«Уже существует несколько вариантов коронавируса. Вирус уже настолько широко распространен, что у него есть много возможностей для эволюционной динамики », — сказала Йиржинкова.

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Брно Больницы здоровье
Читайте
по теме 
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней
19.01.2021 09:09 Общество
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней
1522 0
«Пандемии не существует»: в центре Праги люди требовали отменить все ограничения
18.01.2021 18:06 Общество
«Пандемии не существует»: в центре Праги люди требовали отменить все ограничения
2678 0
Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса
18.01.2021 16:54 Общество
Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса
947 0
Роман Примула сообщил, стоит ли ждать ослабления ограничительных мер в Чешской Республике
18.01.2021 13:18 Общество
Роман Примула сообщил, стоит ли ждать ослабления ограничительных мер в Чешской Республике
3186 0
Последние новости:
19
января
Министр иностранных дел Чехии прокомментировал ситуацию с Навальным
19.01.2021 14:02 Политика
Министр иностранных дел Чехии прокомментировал ситуацию с Навальным
1307 0
Умер чешский гроссмейстер Любомир Кавалек
19.01.2021 13:32 Спорт
Умер чешский гроссмейстер Любомир Кавалек
357 0
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней
19.01.2021 09:09 Общество
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней
1522 0
Число преступлений в Чехии сократилось на 17% по итогам 2020 года
19.01.2021 08:42 Общество
Число преступлений в Чехии сократилось на 17% по итогам 2020 года
374 0
18
января
Магазины Чехии не смогут продавать нижнее белье и обувь для взрослых, детские товары вернутся в продажу
18.01.2021 19:26 Экономика
Магазины Чехии не смогут продавать нижнее белье и обувь для взрослых, детские товары вернутся в продажу
3898 0
«Пандемии не существует»: в центре Праги люди требовали отменить все ограничения
18.01.2021 18:06 Общество
«Пандемии не существует»: в центре Праги люди требовали отменить все ограничения
2678 0
Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса
18.01.2021 16:54 Общество
Škoda Auto откроет центры вакцинации против коронавируса
947 0
С 2014 года недвижимость в Чехии подорожала на 84%
18.01.2021 14:46 Экономика
С 2014 года недвижимость в Чехии подорожала на 84%
2569 0
Роман Примула сообщил, стоит ли ждать ослабления ограничительных мер в Чешской Республике
18.01.2021 13:18 Общество
Роман Примула сообщил, стоит ли ждать ослабления ограничительных мер в Чешской Республике
3186 0
Температура в Чехии опустилась до -26 градусов
18.01.2021 10:14 Общество
Температура в Чехии опустилась до -26 градусов
8309 0


Мобильная версия