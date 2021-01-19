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Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней

Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней

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В понедельник, 18 января, число новых случаев заражения коронавирусом составило 7590 человек. Это на 1800 меньше, чем в понедельник неделю назад.
Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней

Индекс риска PES равен 70 баллам. Это четвёртый уровень опасности по системе PES. На этом уровне индекс находится шестой день.

 

Количество госпитализаций увеличилось примерно на триста человек. В больницах находится 6666 больных, из них 1089 в тяжелом состоянии. На сегодняшний день погибло 14 646 человек.

 

Расчет индекса PES показывает, что снизилось среднее количество инфицированных на 100 000 жителей и среднее количество заболеваний среди пожилых людей.

 

По данным Минздрава, незначительно увеличилось репродуктивное число R — до 0,76. Этот показатель по-прежнему ниже 1. Это означает, что распространение вируса замедляется.

 

Напоминаем, что с сегодняшнего дня правительсвто Чехии ослабило ограничения в сфере розничной торговли — снова открылись магазинам с канцтоварами, детской одеждой и обувью. Эти товары будут также продаваться в торговых сетях. 

 

 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия ограничение здоровье Больницы Министерство здравоохранения
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