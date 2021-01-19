Индекс PES в Чехии держится на четвертом уровне уже шесть дней

В понедельник, 18 января, число новых случаев заражения коронавирусом составило 7590 человек. Это на 1800 меньше, чем в понедельник неделю назад.

Индекс риска PES равен 70 баллам. Это четвёртый уровень опасности по системе PES. На этом уровне индекс находится шестой день.

Количество госпитализаций увеличилось примерно на триста человек. В больницах находится 6666 больных, из них 1089 в тяжелом состоянии. На сегодняшний день погибло 14 646 человек.

Расчет индекса PES показывает, что снизилось среднее количество инфицированных на 100 000 жителей и среднее количество заболеваний среди пожилых людей.

По данным Минздрава, незначительно увеличилось репродуктивное число R — до 0,76. Этот показатель по-прежнему ниже 1. Это означает, что распространение вируса замедляется.

Напоминаем, что с сегодняшнего дня правительсвто Чехии ослабило ограничения в сфере розничной торговли — снова открылись магазинам с канцтоварами, детской одеждой и обувью. Эти товары будут также продаваться в торговых сетях.

Источник: novinky.cz